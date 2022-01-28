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Китай тихонько закрыл район возле Пекина из-за нескольких случаев ковида

Пятница, 28 января 2022, 10:08
Фото gettyimages

Китайские власти закрыли на карантин соседний с Пекином район Сюнань после нескольких зарегистрированных случаев коронавируса, но не делали публичных заявлений о новых ограничениях, поскольку до зимних Олимпийских игр осталась всего неделя.

Источник: AFP со ссылкой на местных специалистов по профилактике вирусов

Дословно AFP: "Около 1,2 миллиона человек в районе Сюнань ­– новой экономической зоне в 100 км к юго-западу от столицы Китая – больше не могут вернуться или покидать свои дома".

Детали: Сообщается, что о локдауне не объявляли публично, поэтому новые ограничения вызвали замешательство у некоторых жителей этого района.

Люди ожидают, что изоляция продлится около недели, но точный строк карантина им неизвестен.

Сообщается, что ограничения вступили в силу во вторник – в тот же день, когда власти другого округа заявили о 5 подтвержденных случаях заражения коронавирусом.

По данным издания, в связи с началом зимних Олимпийских игр на следующей неделе китайские власти приложили все усилия, чтобы ликвидировать вспышки вируса в нескольких крупных городах, включая Пекин.

В пятницу Китай сообщил о 39 внутренних случаях Covid-19 (в том числе и об омикроне) в восточном городе Ханчжоу, где находится гигант электронной коммерции Alibaba.

Сообщается, что последняя череда вспышек поставила под угрозу планы миллионов людей на праздники. Жители волнуются, что не смогут вернуться домой на Лунный Новый год.

Для справки. Зимние Олимпийские игры-2022 состоятся в Пекине с 4 по 20 февраля. Сборная Украины будет представлена ​​на Олимпиаде в Пекине в рекордном количестве видов спорта – 12, а делегация будет состоять из 45 спортсменов.

Предыстория: 

  • 10 января китайское правительство ввело суровый локдаун в многомиллионном городе Аньян меньше, чем за месяц до начала Зимних Олимпийских игр в Пекине.
  • 4 января был введен суровый карантин в Юйжчоу. Тогда беспокойство вызвали 3 случая заражения коронавирусом.
  • В Сиане локдаун начался 23 декабря 2021 года из-за 127 случаев коронавируса.

Темы: КитайкоронавирусОлимпиада


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