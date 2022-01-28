Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що у Збройних силах проти коронавірусу вакцинували 96% військовослужбовців та працівників.

Джерело: Резніков з трибуни Верховної Ради 28 січня, командування Медсил ЗСУ

Пряма мова: "Зважаючи на пандемію коронавірусу, інформую, що у Міністерстві оборони та ЗСУ повністю вакциновано понад 96,3% військовослужбовців та працівників.

Вже розпочато процес бустерної вакцинації. Вакцин достатньо. Командування Медичних сил тримає ситуацію на контролі".

Деталі: Станом на 28 січня у ЗСУ на коронавірус хворіє 4618 осіб.

Всього за час пандемії в ЗСУ одужало 34 626 осіб, летальних випадків 112.

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних силах 238 969 осіб отримали 1 дозу вакцини.

2 дози вакцини отримали 233 534 особи.

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