В армії вакцинували 96% військових – Резніков
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що у Збройних силах проти коронавірусу вакцинували 96% військовослужбовців та працівників.
Джерело: Резніков з трибуни Верховної Ради 28 січня, командування Медсил ЗСУ
Пряма мова: "Зважаючи на пандемію коронавірусу, інформую, що у Міністерстві оборони та ЗСУ повністю вакциновано понад 96,3% військовослужбовців та працівників.
Вже розпочато процес бустерної вакцинації. Вакцин достатньо. Командування Медичних сил тримає ситуацію на контролі".
Деталі: Станом на 28 січня у ЗСУ на коронавірус хворіє 4618 осіб.
Всього за час пандемії в ЗСУ одужало 34 626 осіб, летальних випадків 112.
Від початку вакцинальної кампанії у Збройних силах 238 969 осіб отримали 1 дозу вакцини.
2 дози вакцини отримали 233 534 особи.
Нагадаємо:
- В Україні другу добу поспіль фіксують антирекорд нових випадків коронавірусу - понад 34 тисячі.
- Головний санітарний лікар України Ігор Кузін прогнозував, що пік нової хвилі Covid припаде на лютий і буде характеризуватися більшим поширенням штаму Омікрон.
- За новим прогнозом Кузіна, у лютому 2022 року на Covid-19 може захворіти близько 1 мільйона українців, а за день можуть інфікуватися по 59 тисяч людей.
- Вчені прогнозують уже на початку лютого по 39 тисяч випадків на день у середньому.