В армии вакцинировали 96% военных – Резников
Министр обороны Алексей Резников заявил, что в Вооруженных Силах против коронавируса вакцинировали 96% военнослужащих и работников.
Источник: Резников с трибуны Верховной Рады 28 января, командование Медсил ВСУ
Прямая речь: "Учитывая пандемию коронавируса, информирую, что в Министерстве обороны и ВСУ полностью вакцинировано более 96,3% военнослужащих и работников.
Уже начат процесс бустерной вакцинации. Вакцин достаточно. Командование Медицинских сил удерживает ситуацию на контроле".
Детали: По состоянию на 28 января в ВСУ на коронавирус болеет 4618 человек.
Всего за время пандемии в ВСУ переболели коронавирусом 34 626 человек, летальных исходов - 112.
С начала вакцинальной кампании в Вооруженных силах 238 969 человек получили 1 дозу вакцины.
2 дозы вакцины получили 233 534 человека.
Напомним:
- В Украине вторые сутки фиксируют антирекорд новых случаев коронавируса - более 34 тысяч.
- Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин прогнозировал, что пик новой волны Covid придется на февраль и будет характеризоваться большим распространением штамма Омикрон.
- Согласно новому прогнозу Кузина, в феврале 2022 года Covid-19 может заболеть порядка 1 миллиона украинцев, а за день могут инфицироваться по 59 тысяч человек.
- Ученые прогнозируют уже в начале февраля по 39 тысяч случаев за день в среднем.