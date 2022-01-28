В армии вакцинировали 96% военных – Резников

Министр обороны Алексей Резников заявил, что в Вооруженных Силах против коронавируса вакцинировали 96% военнослужащих и работников.

Источник: Резников с трибуны Верховной Рады 28 января, командование Медсил ВСУ

Прямая речь: "Учитывая пандемию коронавируса, информирую, что в Министерстве обороны и ВСУ полностью вакцинировано более 96,3% военнослужащих и работников.

Уже начат процесс бустерной вакцинации. Вакцин достаточно. Командование Медицинских сил удерживает ситуацию на контроле".

Детали: По состоянию на 28 января в ВСУ на коронавирус болеет 4618 человек.

Всего за время пандемии в ВСУ переболели коронавирусом 34 626 человек, летальных исходов - 112.

С начала вакцинальной кампании в Вооруженных силах 238 969 человек получили 1 дозу вакцины.

2 дозы вакцины получили 233 534 человека.

Напомним: