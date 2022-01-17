Порошенко повертається. Його чекає справа про держзраду. Онлайн

Ще з травня 2019 року справи проти Петра Порошенка були одним із лейтмотивів української політики. Йому кілька разів готували підозри, які, щоправда, не завжди підписували. А в 2020 році вперше відправили під суд.

У кінці 2021 року ця гра в квача, схоже, досягла кульмінації. Перед святами п’ятому президенту виписали підозру в одному з найтяжчих злочинів – державній зраді. Йдеться про історію 2014-2015 року, коли уряд купував вугілля у шахт, які захопили бойовики.

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