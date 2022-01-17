Порошенко повертається. Його чекає справа про держзраду. Онлайн
Ще з травня 2019 року справи проти Петра Порошенка були одним із лейтмотивів української політики. Йому кілька разів готували підозри, які, щоправда, не завжди підписували. А в 2020 році вперше відправили під суд.
У кінці 2021 року ця гра в квача, схоже, досягла кульмінації. Перед святами п’ятому президенту виписали підозру в одному з найтяжчих злочинів – державній зраді. Йдеться про історію 2014-2015 року, коли уряд купував вугілля у шахт, які захопили бойовики.
За версією слідства, схеми ініціювали російські високопосадовці. Поставки антрациту могли бути способом підтримати бойовиків і нашкодити українській державі.
Крім Порошенка у справі фігурують проросійський політик Віктор Медведчук, який разом із експрезидентом нібито організовував весь процес, бізнесмен Сергій Кузяра, якому відводять роль перемовника, та ексміністр енергетики Володимир Демчишин.
Детальніше про суть справи читайте: "Поїхали, …твою мать!" Історія "державної зради" Порошенка
Сам Порошенко за кілька днів до підозри виїхав із країни. Він втік з-під носа слідчих, які принесли йому повістку. Пізніше разом із адвокатами переконував, що не ховається і не збирається тікати від правоохоронців. А повернеться 17 січня.
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Поки наближався "день ікс", правоохоронці сумлінно готувалися: не лише арештували майно Петра Олексійовича, а й отримали у суду дозвіл на його затримання. Через те, що Порошенко, будучи за кордоном, не з’являвся за викликами Державного бюро розслідувань. То ж тепер його можна силою привезти в суд, який вирішіть, чи брати п’ятого президента під варту.
Порошенко може стати першим в історії України затриманим президентом. До цього офіційну підозру отримував лише Віктор Янукович, але той утік з країни давно і надовго.
Журналісти "Української правди" сіли з ним на один ранковий рейс з Варшави до Києва і чергують в аеропорту, де сяде літак. Слідкуйте за подіями дня в нашому онлайні.
Порошенко залишив суд. Зі сцени його прихильники закликали всіх прийти 19 січня.
Отак Порошенко покидав судове засідання pic.twitter.com/cnAprSLJdU— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 17, 2022
Сторони очікували на суддю 5 годин. Зрештою, секретар повідомив, що рішення оголосять 19 січня о 14 годині.
Частина прихильників Порошенка про всяк випадок уже чатує поруч із заднім виїздом із суду. Це шлях, яким зазавичай вивозять арештованих фігурантів.
Суддя пішов у нарадчу кімнату: вирішувати, чи арештує він Порошенка.
"Велосипед Голобородька виявився машиною часу. Тому що заходиш у Печерський суд – і тут Родіон Кірєєв... Заходиш, і бачиш процеси, які відбувались над Луценком, над Тимошенко, коли лідерів опозиції запроторювали за грати, бо вони заважали Януковичу".
Свою промову в суді Порошенко почав зі звинувачень у політичних переслідувань вбік влади. І сказав прокурору, що "потіє він не дарма".
Експрезидент говорив не про суть підозри, а про політику. Згадав воєнні здобутки держави в період свого президентства. Сказав, що за справою проти нього стоять Зеленський, а також заступники голови Офісу президента Андрій Смірнов і Олег Татаров.
Виступ завершив словами "Слава Україні".
У суді адвокат Ілля Новіков згадав також "плівки Медведчука". Захист вважає, що вони жодним чином не стосуються Порошенка, оскільки його самого на записах немає.
У суді виступають адвокати Порошенка.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 17, 2022
"Єдиною метою, з якою з'явилась ця справа, – це прив'язати прізвище Медведчук до прізвища Порошенко". pic.twitter.com/0amZqwazRC
"Вибачте, але вас нудно слухати", – сказав прокурорам адвокат Ілля Новіков.
Наразі в суді по черзі виступають захисники експрезидента. Вони просять не призначати Порошенку запобіжний захід взагалі. Аргументи захисту: прокуратура ніяк не обгрунтувала ризики, тобто те, що Порошенко може перешкоджати слідству. Адвокати також кажуть, що слідство просто переповідає давно відомі факти.
|Адвокат Ігор Головань
Прокурори (їх у залі одразу п'ятеро) зачитали суть підозри. Вони просять на час слідства арештувати Порошенка, як альтернатива – дозволити йому внести заставу в 1 млрд гривень. Аргументи – стандартні, мовляв, підозрюваний може перешкоджати слідству, тиснути на свідків тощо.
Поки прокурор зачитував суть підозри, Порошенка обурили терміни, які використовуються в матеріалах справи. Зокрема фрази: міністр палива та енергетики "ЛНР", "терористична організація "ЛНР"/"ДНР".
"Але ж, Петро Олексійович, є процес", – суддя спробував нагадати експрезиденту, що в засіданні є порядок виступів.
"Я вважаю, що на сьогоднішній день це питання політичне і питання національної безпеки", – відреагував той.
У перерві суду прокурори уточнили Порошенку, що "ДНР" і "ЛНР" вони згадують виключно зі словом "так звані".
Порошенка обурили терміни, які прокуратура використовує в матеріалах справи по відношенню до терористів.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 17, 2022
"Але ж, Петро Олексійович, є процес", – каже йому суддя. pic.twitter.com/RuTrApaxID
"Готувалась провокація – затримання мене в аеропорту. Ви що?".
В суді виступає Порошенко. Він не вважає себе підозрюваним через хибну, на думку захисту, процедуру вручення підозри. Такою ж була його позиція в іншій справі, яка розгорталась у 2020 році. Порошенко і його адвокати просять повернути прокурору клопотання про арешт – "макулатуру", яку їх назвав сам експрезидент.
Прокурори відповідають: підозру потрібно оголосити того ж дня, коли її підписали, а враховуючи, що Петро Олексійович не з'явися за викликом, йому направили документи поштою.
У Печерському районному суді продовжилось засідання. Тут вирішуватимуть, чи брати Порошенка під варту. Сторони почали долучати до справи свої документи.
Справу розглядає суддя Олексій Соколов, якого Порошенко призначив на посаду своїм указом у 2017 році. Соколов досі не пройшов кваліфікаційне оцінювання, запущене в рамках судової реформи Порошенка, а в травні 2019 року Громадська рада доброчесності визнала його таким, що не відповідає посаді.
Під час вивчення документів обвинувачення, разом з Петром Порошенком у готелі "Хайят" були присутні колишній генпрокурор Юрій Луценко та скандальний ексочільник антикорупційної управління СБУ Павло Демчина.
Співрозмовники у "ЄС" діляться з УП своїми враженнями: "Схоже, що цей суд сьогодні не закінчится. Виглядає, що все розтягнеться на 2-3 дні".
За дві години перерви Порошенко повертається до суду. Його адвокати вже чекають у залі.
"Велике вам спасибі, що ви не залишилися вдома", – звернувся політик до соратників, які увесь цей час мітингують під судом.
У залу Печерського суду прийшла і Марина Порошенко. Дружина попреднього президента не довіряє українському суду, а тому, каже, переживає за чоловіка: "Не вірю, що вони можуть зробити справедливе рішення".
"Я дуже переживаю, тому що не вірю нашому суду".— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 17, 2022
Дружина Порошенка Марина прийшла з ним у залу. pic.twitter.com/YhwqaGuITC
"Думаєте сьогодні судове засідання закінчиться?"
"Це питання до Зеленського. Він особисто розписує партитуру. Він дає або не дає зелений світ", – каже Петро Олексійович. Свої коментарі у суді він, у звичному для себе стилі, перетворив на короткий політичний брифінг.
При цьому Порошенко впевнений, що в прокуратури на нього "нічого немає": "Якщо бити по пустому відру, получається голосно":
"Зеленський особисто розписує партитуру", – відповідає Порошенко на запитання, чи закінчиться засідання суду 17 січня. pic.twitter.com/sgvKEuTvrz— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 17, 2022
Навпроти суду розташований елітний готель Хайят. Там, поки в суді триває у перерва, сторона Порошенка буде вивчати документи. Він із адвокатами зайшов до будівлі в супроводі охорони і в оточенні людей в камуфляжі.
Виходячи із зали, експрезидент сказав лише два речення: "Перестаньте вживати наркотики. Бо ваші дії абсолютно неадекватні".
"Про який запобіжний захід ви будете просити?", – питає УП в адвоката Ігоря Голованя про варіант, який влаштує захист.
"Це суд буде буде вирішувати в міру своєї зневаги до права. Підстав жодних для жодного запобіжного заходу немає", – відповідає захисник.
Суд взяв перерву. Таким було прохання захисників Порошенка, які попросили час на ознайомлення з матеріалами справи.
Розгляд мають відновити о 14 годині.
"Прокуратурою підготовлено провокацію", – каже захист Порошенка.
Правоохоронці залучили до справи безкоштовного адвоката для експрезидента. При цьому у суді є обидва його приватних захисники. Сам призначений владою безкоштовний юрист теж назвав цей епізод провокацією слідства.
"Дякую, що ви визнаєте, що це також провокація", – відповів йому Петро Олексійович, назвавши адвоката "порядною людиною".
Захист також не вважає Порошенка підозрюваним, оскільки йому особисто підозру не вручили.
У Печерському суді починається засідання.
Зала забита соратниками Петра Олексійовича і журналістами. Місця всередині вже немає. Багатьох журналістів не пустили в залу через ковідні обмеження, натомість депутатів "Європейської солідарності", які підходять, і депутатку "Голосу" Кіру Рудик – впустили
|Депутат "ЄС" Артур Герасимов
До зали суду вже прийшли Порошенко та його захист. Опонувати їм приготувались п'ятеро прокурорів.
Засідання було заплановане на 11.00. Але поки його початок затримується, у залі ще немає судді.
Порошенко виступає перед прихильниками, що зібрались навколо суду
Порошенко прибув до Печерського суду pic.twitter.com/OQTB8kXutx— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 17, 2022
Порошенко приїхав під Печерський суд. Його зустрічають кілька тисяч людей pic.twitter.com/aTWcKnQtcY— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 17, 2022
Під час перельоту Порошенка дав інтерв'ю УП. Читайте скоро: про вугільну справу, Медведчука, аналогії із Навальним та Саакашвілі.
У центрі Києва, Під Печерським судом, де Порошенку будуть обирати запобіжний захід, уже зібрались його прихильники. Раніше прокуратура подавала клопотання з проханням арештувати експрезидента і призначити заставу в 1 млрд гривень.
Порошенко під аеропортом Києва: “За 3 роки негідники порушили більше 120 кримінальних справ проти мене і вас. За Томос, за наказ про контрнаступ, за створення нормандського формату, за укріплення обороноздатності. Але справа про державну зраду - це перетин червоних ліній".— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 17, 2022
УП слідкувала за поверненням Порошенка з Варшави в Україну, де на нього чекає підозра у держзраді. Нагадуємо, як це було, у фото.
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Прикордонники заперечують, що порушували права Порошенка. Кажуть, що, як і належить за законом, повідомиди правоохоронців про прибуття експрезидента.
"Прикордонники також фіксували маніпуляції від окремих осіб, що, начебто, дану особу намагаються не пропустити в Україну. Відмітимо, жоден громадянин України не може бути обмежений у праві повернутися в Україну."
В аеропорту співробітники Державного бюро розслідувань намагалися вручити Порошенку повістку в суд. Але експрезидент відмовився отримувати докуммент.
За твердженням ДБР, сорратники Порошенка чинили опір. Правоохоронці обіцяють, що сила буде останнім, до чого вони вдаватимуться.
Після того, як на екрані показали, що у Порошенка забирають паспорт, його прихильники масово хлинули до виходу з аеропорту. pic.twitter.com/ERLzxr5VA5— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 17, 2022
"Зараз я рухаюсь на суд, ми покажемо їхню брехливу сутність, як вони зраджують державу", – підозрюваний у держзраді Порошенко кличе прихильників до суду. Там 17 січня йому обиратимуть запобіжний захід.
Для прихильників організований підвіз до суду. Зі сцени оголосили, що "кожен сідає у транспорт, яким приїхав"
Порошенко виступає на мітингу: більшість тут знайомі обличчя. Це разом з вами ми робили Революцію Гідності pic.twitter.com/vDwGhpsFlS— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 17, 2022
Порошенко вийшов до людей. Натовп скандує "Порошенко"
Пройшовши паспортний контроль, Порошенко вийшов з аеропорту. На вулиці перебувають близько півтори тисячи його прихильників.
Порошенко дає коментар ЗМІ
"Правоохоронці, частина з яких була перевдягнена в прикордонників, намагалися недопустимим мене на територію України, забрали мій паспорт, бо мали сумнів, що я є Порошенко, – каже експрезидент журналістам. – Більше 15 хвилин перевіряли мій біометричний паспорт".
Люди поступово збираються в Жуляни. Уже близько 3-4 тисяч людей зустрічають Порошенка pic.twitter.com/x3iPuSTMlx— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 17, 2022
На пункті прикордонників к Порошенка на якийсь час забрали паспорт. Серед прихильників і співробітників прикордонслужби почалась штовханина.
Петро Порошенко очікує на митний контроль в оточенні депутатів. Поруч Ахтем Чийгоз та адвокати.
Літак із Порошенком приземлився у Києві
Біля аеропорту "Київ" (Жуляни) зібралися близько 1000 -1500 людей. Вони тримають у руках плакати з гаслами: "Ні диктатурі", "Україні не личить Ze-кохання", "Україні потрібен Порох", "I’ll be back, Poroshenko", "Порох є – дамо вогню" тощо.
Порошенка прийшов підтримати лідер "Демократичної сокири" Юрій Гудименко
Вся площа біля аеропорту "Київ" заповнена прихильниками Порошенка. На імпровізованій сцені біля головного входу включили музику.
Під аеропортом "Київ" починають збиратися прихильники Порошенка. Тримають прапори "Європейської солідарності" з назвами різних міст.
Літак із Порошенком вилетів до України.
Петро Порошенко прибув до аеропорту столиці Польщі Варшави для реєстрації на рейс.