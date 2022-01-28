Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Апелляцию по Порошенко перенесли

Пятница, 28 января 2022, 11:38
ФОТО: МИХАИЛ ПАЛИНЧАК

Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы на решение Печерского райсуда Киева по избранию меры пресечения в виде личного обязательства пятому президенту, народному депутату Петру Порошенко.

Источник: ГБР, "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова Порошенко в зале судебного заседания.

Детали: Заседание перенесено на 11 февраля.

21 января ОГП внес апелляционную жалобу на решение суда по применению меры пресечения к Порошенко.

Прямая речь Порошенко: "Офис президента дал приказ Печерскому суду не передавать документы в апелляционный суд, сорвать это заседания.

Потому что они еще не подобрали компромат на судей, которые должны принять незаконное решение".

Предыстория:

  • 20 декабря 2021 года Петру Порошенко подписали подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УКУ (государственная измена) и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 УКУ (содействие деятельности террористической организации) в связи с закупкой угля с оккупированных территорий востока Украины в 2014-2015 годах.
  • Порошенко и его защита заявляют, что он не получал подозрения надлежащим образом. Порошенко вернулсяв Украину 17 января 2022 года.
  • 19 января Печерский райсуд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и возложил обязанности: сдать документы, дающие право выезда за границу; прибывать по требованию к следователям и суду; не покидать Киевскую область.

Знать больше: "Поехали, твою мать!" История "государственной измены" Порошенко

Украинская правда
Темы: ПорошенкоОфис генпрокурора


powered by lun.ua
Главное сегодня

Covid в Украине: 30 768 больных и 192 умерших за сутки

Главные новости понедельника и ночи: экс-полицейский и провокации, Порошенко в ГБР

Данилов: В случае вторжения России Украина может мобилизовать до 2,5 млн человек

фотоВ Украину из США прибыло 84 тонны патронов разного калибра – Резников

Футзал: Украина проходит в полуфинал Евро впервые за 17 лет

Еврокомиссия 1 февраля утвердит решение о 1,2 млрд евро макрофина для Украины

Все новости...
Порошенко
В ДБР рассказали, при каких условиях проведут перекрестный допрос Порошенко и Медведчука
Главные новости среды и ночи: США и агрессия России, новый допрос Порошенко
Кузяра: "Следствие придумало преступную группу из Порошенко, Медведчука, Демчишина и меня"
Последние новости
08:55
В США готовы пакеты санкций против российских элит и членов их семей
08:51
Британия подготовила "самым жесткий режим санкций" против России
08:22
Covid в Украине: 30 768 больных и 192 умерших за сутки
08:00
Главные новости понедельника и ночи: экс-полицейский и провокации, Порошенко в ГБР
07:50
Ковид-вакцину Pfizer для детей до 5 лет могут одобрить в феврале – СМИ
07:02
В Индии и США – более тысячи смертей от Covid в сутки
06:24
Госдеп обязал членов семей дипломатов США уехать из Беларуси
05:45
Наблюдатели ОБСЕ насчитали на Донбассе более 350 нарушений "тишины" за два дня
04:47
Трюдо получил положительный тест на Covid
03:49
Британия выделит £88 млн в поддержку энергонезависимости Украины
Все новости...