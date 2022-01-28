Апелляцию по Порошенко перенесли

Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы на решение Печерского райсуда Киева по избранию меры пресечения в виде личного обязательства пятому президенту, народному депутату Петру Порошенко.

Источник: ГБР, "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова Порошенко в зале судебного заседания.

Детали: Заседание перенесено на 11 февраля.

Реклама:

21 января ОГП внес апелляционную жалобу на решение суда по применению меры пресечения к Порошенко.

Прямая речь Порошенко: "Офис президента дал приказ Печерскому суду не передавать документы в апелляционный суд, сорвать это заседания.

Потому что они еще не подобрали компромат на судей, которые должны принять незаконное решение".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

20 декабря 2021 года Петру Порошенко подписали подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УКУ (государственная измена) и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 УКУ (содействие деятельности террористической организации) в связи с закупкой угля с оккупированных территорий востока Украины в 2014-2015 годах.

Порошенко и его защита заявляют, что он не получал подозрения надлежащим образом. Порошенко вернулсяв Украину 17 января 2022 года.

19 января Печерский райсуд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и возложил обязанности: сдать документы, дающие право выезда за границу; прибывать по требованию к следователям и суду; не покидать Киевскую область.

Знать больше: "Поехали, твою мать!" История "государственной измены" Порошенко