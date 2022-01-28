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У Венедіктової підтвердили, що не ведуть перевірку, яка нібито блокує призначення в САП

П'ятниця, 28 січня 2022, 13:25

Офіс генерального прокурора не проводить спецперевірку кандидатів у керівництво Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, нібито через яку конкурсна комісія відкладає визначення переможця.

Джерело: відповідь Офісу генпрокурора на запит "Української правди"

Деталі: УП просила повідомити, чи надходили від комісії офіційні звернення з проханням провести перевірку, а також надати їхні копії та копії відповідей.

Офіс генпрокурора згадав лише звернення від 23 березня 2021 року. Тоді ОГП провів перевірку щодо кандидатів, у тому числі, нинішніх фіналістів Олександра Клименка та Андрія Синюка.

Про будь-які звернення, які конкурсна комісія надсилала би у грудні 2021 року, Офіс генпрокурора не повідомив.

 
 

Що було раніше: Голова Конкурсної комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та його заступника заявила, що очікує на відповідь Офісу генпрокурора, яка дозволить оголосити переможців.

Переможець конкурсу Олександр Клименко також заявляв, що співробітники ОГП телефонували йому і повідомляли, що проводять перевірку.

Читайте також: Олександр Клименко, який переміг у конкурсі на керівника САП, про затягування відбору, справу Татарова і свої плани перевірити прокурорів

Передісторія: 

  • Колишній очільник САП Назар Холодницький звільнився з посади у серпні 2020 року. Спеціальна антикорупційна прокуратура досі не має керівника. 25 січня 2021 року розпочався відбір нового очільника та його заступника.
  • 21 грудня 2021 конкурсна комісія затвердила результати, за якими перше місце посів детектив НАБУ Олександр Клименко, однак вона не визначила переможця. Проти цього голосували майже усі члени, обрані Верховною Радою.
  • 24 грудня комісія знову не зібрала достатньої кількості голосів для обрання очільника відомства. Глава комісії не повідомила дату, коли проведуть наступне засідання.
  • Посольства ЄС і США в Україні прямо заявляли, що від прозорості обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури залежатиме подальша підтримка України.

Соня Лукашова, УП
Теми: Антикорупційна прокуратураОфіс генпрокурора
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