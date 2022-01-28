У Венедіктової підтвердили, що не ведуть перевірку, яка нібито блокує призначення в САП
Офіс генерального прокурора не проводить спецперевірку кандидатів у керівництво Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, нібито через яку конкурсна комісія відкладає визначення переможця.
Джерело: відповідь Офісу генпрокурора на запит "Української правди"
Деталі: УП просила повідомити, чи надходили від комісії офіційні звернення з проханням провести перевірку, а також надати їхні копії та копії відповідей.
Офіс генпрокурора згадав лише звернення від 23 березня 2021 року. Тоді ОГП провів перевірку щодо кандидатів, у тому числі, нинішніх фіналістів Олександра Клименка та Андрія Синюка.
Про будь-які звернення, які конкурсна комісія надсилала би у грудні 2021 року, Офіс генпрокурора не повідомив.
Що було раніше: Голова Конкурсної комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та його заступника заявила, що очікує на відповідь Офісу генпрокурора, яка дозволить оголосити переможців.
Переможець конкурсу Олександр Клименко також заявляв, що співробітники ОГП телефонували йому і повідомляли, що проводять перевірку.
Читайте також: Олександр Клименко, який переміг у конкурсі на керівника САП, про затягування відбору, справу Татарова і свої плани перевірити прокурорів
Передісторія:
- Колишній очільник САП Назар Холодницький звільнився з посади у серпні 2020 року. Спеціальна антикорупційна прокуратура досі не має керівника. 25 січня 2021 року розпочався відбір нового очільника та його заступника.
- 21 грудня 2021 конкурсна комісія затвердила результати, за якими перше місце посів детектив НАБУ Олександр Клименко, однак вона не визначила переможця. Проти цього голосували майже усі члени, обрані Верховною Радою.
- 24 грудня комісія знову не зібрала достатньої кількості голосів для обрання очільника відомства. Глава комісії не повідомила дату, коли проведуть наступне засідання.
- Посольства ЄС і США в Україні прямо заявляли, що від прозорості обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури залежатиме подальша підтримка України.