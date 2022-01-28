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У Венедіктової підтвердили, що не ведуть перевірку, яка нібито блокує призначення в САП

П'ятниця, 28 січня 2022, 12:25
У Венедіктової підтвердили, що не ведуть перевірку, яка нібито блокує призначення в САП

Офіс генерального прокурора не проводить спецперевірку кандидатів у керівництво Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, нібито через яку конкурсна комісія відкладає визначення переможця.

Джерело: відповідь Офісу генпрокурора на запит "Української правди"

Деталі: УП просила повідомити, чи надходили від комісії офіційні звернення з проханням провести перевірку, а також надати їхні копії та копії відповідей.

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Офіс генпрокурора згадав лише звернення від 23 березня 2021 року. Тоді ОГП провів перевірку щодо кандидатів, у тому числі, нинішніх фіналістів Олександра Клименка та Андрія Синюка.

Про будь-які звернення, які конкурсна комісія надсилала би у грудні 2021 року, Офіс генпрокурора не повідомив.

 
 

Що було раніше: Голова Конкурсної комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та його заступника заявила, що очікує на відповідь Офісу генпрокурора, яка дозволить оголосити переможців.

ВІДЕО ДНЯ

Переможець конкурсу Олександр Клименко також заявляв, що співробітники ОГП телефонували йому і повідомляли, що проводять перевірку.

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Передісторія: 

  • Колишній очільник САП Назар Холодницький звільнився з посади у серпні 2020 року. Спеціальна антикорупційна прокуратура досі не має керівника. 25 січня 2021 року розпочався відбір нового очільника та його заступника.
  • 21 грудня 2021 конкурсна комісія затвердила результати, за якими перше місце посів детектив НАБУ Олександр Клименко, однак вона не визначила переможця. Проти цього голосували майже усі члени, обрані Верховною Радою.
  • 24 грудня комісія знову не зібрала достатньої кількості голосів для обрання очільника відомства. Глава комісії не повідомила дату, коли проведуть наступне засідання.
  • Посольства ЄС і США в Україні прямо заявляли, що від прозорості обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури залежатиме подальша підтримка України.

Соня Лукашова, УП
Теми: Антикорупційна прокуратураОфіс генпрокурора
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