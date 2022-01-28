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У Венедиктовой подтвердили, что не ведут проверку, которая якобы блокирует назначение в САП

Пятница, 28 января 2022, 12:25
У Венедиктовой подтвердили, что не ведут проверку, которая якобы блокирует назначение в САП

Офис генерального прокурора не проводит спецпроверку кандидатов в руководство Специализированной антикоррупционной прокуратуры, якобы из-за которой конкурсная комиссия откладывает определение победителя.

Источник: ответ Офиса генпрокурора на запрос "Украинской правды"

Детали: УП просила сообщить, поступали ли от комиссии официальные обращения с просьбой провести проверку, а также предоставить их копии и копии ответов.

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Офис генпрокурора упомянул только обращение от 23 марта 2021 года. Тогда ОГП провел проверку относительно кандидатов, в том числе нынешних финалистов Александра Клименко и Андрея Синюка.

О каких-либо обращениях, которые конкурсная комиссия посылала бы в декабре 2021 года, Офис генпрокурора не сообщил.

 
 

Что было раньше: Глава Конкурсной комиссии по избранию руководителя САП и его заместителя заявила, что ожидает ответа Офиса генпрокурора, который позволит объявить победителей.

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Победитель конкурса Александр Клименко также заявлял, что сотрудники ОГП звонили ему и сообщали, что проводят проверку.

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Предыстория:

  • Бывший глава САП Назар Холодницкий уволился с должности в августе 2020 года. Специальная антикоррупционная прокуратура до сих пор не имеет руководителя. 25 января 2021 начался отбор нового главы и его заместителя.
  • 21 декабря 2021 года конкурсная комиссия утвердила результаты, по которым первое место занял детектив НАБУ Александр Клименко, однако она не определила победителя. Против этого голосовали почти все члены, избранные Верховной Радой.
  • 24 декабря комиссия снова не собрала достаточное количество голосов для избрания главы ведомства. Глава комиссии не сообщила дату, когда проведут следующее заседание.
  • Посольства ЕС и США в Украине прямо заявляли, что от прозрачности избрания нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.

Соня Лукашова, УП
Темы: Антикоррупционная прокуратураОфис генпрокурора
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