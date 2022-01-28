У Венедиктовой подтвердили, что не ведут проверку, которая якобы блокирует назначение в САП

Офис генерального прокурора не проводит спецпроверку кандидатов в руководство Специализированной антикоррупционной прокуратуры, якобы из-за которой конкурсная комиссия откладывает определение победителя.

Источник: ответ Офиса генпрокурора на запрос "Украинской правды"

Детали: УП просила сообщить, поступали ли от комиссии официальные обращения с просьбой провести проверку, а также предоставить их копии и копии ответов.

Офис генпрокурора упомянул только обращение от 23 марта 2021 года. Тогда ОГП провел проверку относительно кандидатов, в том числе нынешних финалистов Александра Клименко и Андрея Синюка.

О каких-либо обращениях, которые конкурсная комиссия посылала бы в декабре 2021 года, Офис генпрокурора не сообщил.

Что было раньше: Глава Конкурсной комиссии по избранию руководителя САП и его заместителя заявила, что ожидает ответа Офиса генпрокурора, который позволит объявить победителей.

Победитель конкурса Александр Клименко также заявлял, что сотрудники ОГП звонили ему и сообщали, что проводят проверку.

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