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Жертвам збитого літака МАУ присудили в Канаді $90 мільйонів компенсації

Понеділок, 3 січня 2022, 22:13
Жертвам збитого літака МАУ присудили в Канаді $90 мільйонів компенсації
Фото з меморіального сайту flightps752.com

Верховний суд провінції Онтаріо в Канаді постановив виплатити 107 млн канадських доларів плюс відсотки родичам шести жертв катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України", що сталася в Тегерані 2 роки тому.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на заяву суду

Деталі: Відповідно до рішення судді Едварда Белобаби, родичі шести жертв, які подали позов до суду, повинні розділити між собою 100 млн канадських доларів відшкодувань, а також 7 млн компенсацій за моральні страждання (107 млн канадських доларів – це близько 90 млн дол США).

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Це рішення ґрунтується на травневій постанові суду, якою збиття літака PS752 було визнано навмисним терористичним актом. Адвокат родичів жертв Марк Арнолд тоді заявив, що домагатиметься арешту майна Ірану в Канаді та за кордоном, якщо Тегеран відмовиться добровільно виконати рішення суду.

Іран ще минулого року отримав повістку в суд, однак не захищав себе під час слухань. Стороною захисту у позові визначено державу Іран, Збройні сили цієї країни, верховного лідера Аятоллу Хаменеї, Корпус вартових ісламської революції та кілька інших відповідачів.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 8 січня 2020 року літак регулярного рейсу PS752 Тегеран – Київ авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) розбився в Ірані. У літаку було 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, усі 176 осіб загинули.
  • 11 січня 2020 року Іран визнав, що збив пасажирський літак авіакомпанії МАУ. До цього нібито призвів людський фактор: військові помилково прийняли авіалайнер за ворожу ціль після удару американського безпілотника, в результаті якого загинув високопоставлений іранський військовий генерал в Іраку.
  • У липні 2020 року в Ірані заявили, що катастрофа Boeing компанії "Міжнародні авіалінії України" була викликана неправильним налаштуванням системи протиповітряної оборони.
  • 30 грудня стало відомо, що Іран виділить $150 000 родинам кожної із жертв катастрофи рейсу PS752 (літака МАУ). Канаду не задовольнила така пропозиція Ірану.
  • У березні 2021 року іранський орган цивільної авіації оприлюднив остаточний звіт щодо збиття українського пасажирського літака, в якому йшлося, що причиною рішення збити літак була помилка оператора протиповітряної оборони, який визначив літак як "ворожий об'єкт".

Теми: катастрофа МАУ в ІраніКанадасудІран
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