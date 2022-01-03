Жертвам збитого літака МАУ присудили в Канаді $90 мільйонів компенсації
Верховний суд провінції Онтаріо в Канаді постановив виплатити 107 млн канадських доларів плюс відсотки родичам шести жертв катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України", що сталася в Тегерані 2 роки тому.
Джерело: "Укрінформ" із посиланням на заяву суду
Деталі: Відповідно до рішення судді Едварда Белобаби, родичі шести жертв, які подали позов до суду, повинні розділити між собою 100 млн канадських доларів відшкодувань, а також 7 млн компенсацій за моральні страждання (107 млн канадських доларів – це близько 90 млн дол США).
Це рішення ґрунтується на травневій постанові суду, якою збиття літака PS752 було визнано навмисним терористичним актом. Адвокат родичів жертв Марк Арнолд тоді заявив, що домагатиметься арешту майна Ірану в Канаді та за кордоном, якщо Тегеран відмовиться добровільно виконати рішення суду.
Іран ще минулого року отримав повістку в суд, однак не захищав себе під час слухань. Стороною захисту у позові визначено державу Іран, Збройні сили цієї країни, верховного лідера Аятоллу Хаменеї, Корпус вартових ісламської революції та кілька інших відповідачів.
Передісторія:
- 8 січня 2020 року літак регулярного рейсу PS752 Тегеран – Київ авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) розбився в Ірані. У літаку було 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, усі 176 осіб загинули.
- 11 січня 2020 року Іран визнав, що збив пасажирський літак авіакомпанії МАУ. До цього нібито призвів людський фактор: військові помилково прийняли авіалайнер за ворожу ціль після удару американського безпілотника, в результаті якого загинув високопоставлений іранський військовий генерал в Іраку.
- У липні 2020 року в Ірані заявили, що катастрофа Boeing компанії "Міжнародні авіалінії України" була викликана неправильним налаштуванням системи протиповітряної оборони.
- 30 грудня стало відомо, що Іран виділить $150 000 родинам кожної із жертв катастрофи рейсу PS752 (літака МАУ). Канаду не задовольнила така пропозиція Ірану.
- У березні 2021 року іранський орган цивільної авіації оприлюднив остаточний звіт щодо збиття українського пасажирського літака, в якому йшлося, що причиною рішення збити літак була помилка оператора протиповітряної оборони, який визначив літак як "ворожий об'єкт".