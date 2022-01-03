Жертвам збитого літака МАУ присудили в Канаді $90 мільйонів компенсації

Верховний суд провінції Онтаріо в Канаді постановив виплатити 107 млн канадських доларів плюс відсотки родичам шести жертв катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України", що сталася в Тегерані 2 роки тому.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на заяву суду

Деталі: Відповідно до рішення судді Едварда Белобаби, родичі шести жертв, які подали позов до суду, повинні розділити між собою 100 млн канадських доларів відшкодувань, а також 7 млн компенсацій за моральні страждання (107 млн канадських доларів – це близько 90 млн дол США).

Це рішення ґрунтується на травневій постанові суду, якою збиття літака PS752 було визнано навмисним терористичним актом. Адвокат родичів жертв Марк Арнолд тоді заявив, що домагатиметься арешту майна Ірану в Канаді та за кордоном, якщо Тегеран відмовиться добровільно виконати рішення суду.

Іран ще минулого року отримав повістку в суд, однак не захищав себе під час слухань. Стороною захисту у позові визначено державу Іран, Збройні сили цієї країни, верховного лідера Аятоллу Хаменеї, Корпус вартових ісламської революції та кілька інших відповідачів.

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