Жертвам збитого літака МАУ присудили в Канаді $90 мільйонів компенсації

Верховний суд провінції Онтаріо в Канаді постановив виплатити 107 млн канадських доларів плюс відсотки родичам шести жертв катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України", що сталася в Тегерані 2 роки тому.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на заяву суду

Деталі: Відповідно до рішення судді Едварда Белобаби, родичі шести жертв, які подали позов до суду, повинні розділити між собою 100 млн канадських доларів відшкодувань, а також 7 млн компенсацій за моральні страждання (107 млн канадських доларів – це близько 90 млн дол США).

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Це рішення ґрунтується на травневій постанові суду, якою збиття літака PS752 було визнано навмисним терористичним актом. Адвокат родичів жертв Марк Арнолд тоді заявив, що домагатиметься арешту майна Ірану в Канаді та за кордоном, якщо Тегеран відмовиться добровільно виконати рішення суду.

Іран ще минулого року отримав повістку в суд, однак не захищав себе під час слухань. Стороною захисту у позові визначено державу Іран, Збройні сили цієї країни, верховного лідера Аятоллу Хаменеї, Корпус вартових ісламської революції та кілька інших відповідачів.

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