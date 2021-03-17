Катастрофа МАУ: Іран оприлюднив остаточний звіт, МЗС відповіло різкою критикою

Іранський орган цивільної авіації оприлюднив остаточний звіт щодо збиття українського літака МАУ рейсу PS752 у січні 2020 року, внаслідок якого загинуло 176 людей.

Джерело: Reuters, Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, якого цитує "Радіо Свобода"

Деталі: В остаточному звіті цивільної авіації Ірану йдеться, що причина збиття – помилка оператора ППО: "Літак був визнаний ворожою ціллю через помилку оператора ППО... поблизу Тегерана, і по ньому випустили дві ракети".

Кулеба розкритикував цей звіт. Він вважає зміст документу "цинічною спробою приховати істинні причини збиття нашого літака", а сам звіт називає "великим розпачем для України та всього цивілізованого світу".

Пряма мова Кулеби: "Змушені констатувати, що розслідування було упередженим, представлені докази є вибірковими, а висновки – оманливими. Документ не надає всіх обставин, не розкриває першопричини трагедії та ланцюжок дій, які до неї призвели. Це – не звіт. Це збірка маніпуляцій, мета якої не з’ясувати істину, а виправдати Ісламську Республіку Іран.

Аналіз документу доводить, що Іран провів технічне розслідування з численними порушеннями міжнародних стандартів Чиказької конвенції та IKAO.

Іран не зміг знайти сили, аби взяти на себе відповідальність за те, щоб подібних трагедій більше не ставалося. Якщо Іран не хоче добровільно з’ясувати істину в цій трагедії, ми разом з партнерами знайдемо способи, як цього добитися. Ми не дозволимо Ірану приховати правду. Не дамо уникнути відповідальності за цей злочин. Справедливість восторжествує – скільки б зусиль і часу на це не знадобилося".

Що передувало: 10 лютого стало відомо про аудіозапис, на якому, ймовірно, міністр закордонних справ Ірану обговорює можливість того, що знищення рейсу PS752 було навмисним актом.

У лютому глава судових органів збройних сил Ірану Шокролла Бахрамі заявив, що військова прокуратура завершила велике розслідування катастрофи українського літака МАУ.

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