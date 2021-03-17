Катастрофа МАУ: Іран оприлюднив остаточний звіт, МЗС відповіло різкою критикою
Іранський орган цивільної авіації оприлюднив остаточний звіт щодо збиття українського літака МАУ рейсу PS752 у січні 2020 року, внаслідок якого загинуло 176 людей.
Джерело: Reuters, Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, якого цитує "Радіо Свобода"
Деталі: В остаточному звіті цивільної авіації Ірану йдеться, що причина збиття – помилка оператора ППО: "Літак був визнаний ворожою ціллю через помилку оператора ППО... поблизу Тегерана, і по ньому випустили дві ракети".
Кулеба розкритикував цей звіт. Він вважає зміст документу "цинічною спробою приховати істинні причини збиття нашого літака", а сам звіт називає "великим розпачем для України та всього цивілізованого світу".
Пряма мова Кулеби: "Змушені констатувати, що розслідування було упередженим, представлені докази є вибірковими, а висновки – оманливими. Документ не надає всіх обставин, не розкриває першопричини трагедії та ланцюжок дій, які до неї призвели. Це – не звіт. Це збірка маніпуляцій, мета якої не з’ясувати істину, а виправдати Ісламську Республіку Іран.
Аналіз документу доводить, що Іран провів технічне розслідування з численними порушеннями міжнародних стандартів Чиказької конвенції та IKAO.
Іран не зміг знайти сили, аби взяти на себе відповідальність за те, щоб подібних трагедій більше не ставалося. Якщо Іран не хоче добровільно з’ясувати істину в цій трагедії, ми разом з партнерами знайдемо способи, як цього добитися. Ми не дозволимо Ірану приховати правду. Не дамо уникнути відповідальності за цей злочин. Справедливість восторжествує – скільки б зусиль і часу на це не знадобилося".
Що передувало: 10 лютого стало відомо про аудіозапис, на якому, ймовірно, міністр закордонних справ Ірану обговорює можливість того, що знищення рейсу PS752 було навмисним актом.
У лютому глава судових органів збройних сил Ірану Шокролла Бахрамі заявив, що військова прокуратура завершила велике розслідування катастрофи українського літака МАУ.
Передісторія:
- 8 січня 2020 року літак регулярного рейсу PS 752 Тегеран - Київ авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) розбився в Ірані. У літаку було 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, усі 176 осіб загинули.
- 11 січня 2020 року Іран визнав, що збив пасажирський літак авіакомпанії МАУ. До цього нібито призвів людський фактор: військові помилково прийняли авіалайнер за ворожу ціль після удару американського безпілотника, в результаті якого загинув високопоставлений іранський військовий генерал в Іраку.
- У липні 2020 року в Ірані заявили, що катастрофа Boeing компанії "Міжнародні авіалінії України" була викликана неправильним налаштуванням системи протиповітряної оборони.
- Іран зволікав із наданням інформації та рішенням про компенсації родинам загиблих. Іран передав Франції "чорні скриньки" літака МАУ лише влітку. Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін розповів, що розшифровані дані підтверджують, що було "незаконне втручання в літак".
- 30 грудня стало відомо, що Іран виділить $150 000 родинам кожної із жертв катастрофи рейсу PS752 (літака МАУ). Канаду не задовільняє така пропозиція Ірану.
- 31 грудня 2020 року Іран "з п'ятої спроби" передав Україні проєкт технічного звіту щодо причин катастрофи літака МАУ в Тегерані.