Санкции США призваны разрушить экономику России полностью – NYT

Самые смелые меры, которыми пригрозил президент США Джо Байден для сдерживания вторжения в Украину, могут разрушить всю российскую экономику. В то же время они окажут влияние и на экономики других стран.

Источник: The New York Times

Детали: Масштабные санкции, которые американские чиновники угрожают ввести против России в случае вторжения в Украину, могут повлечь за собой обвал рубля, крах фондового рынка и другие формы финансовой паники, которые "сделают больно" почти всем россиянам - от миллиардеров и чиновников до обычных семей среднего класса.

Меры воздействия на Москву включают в себя санкции против ее крупнейших банков и финансовых учреждений, что неизбежно повлияет на повседневную жизнь россиян.

Бывший высокопоставленный чиновник в Офисе политики экономических санкций Госдепартамента времен Обамы Эдвард Фишман констатирует, что анонсированные Байденом санкции ударят по всей российской экономике и "Это, безусловно, повлияет на обычных россиян".

Вашингтон планирует "выбить" опоры, на которых держится вся российская финансовая система.

Издание предполагает, что стратегия США связана с политическими и экономическими рисками, потому что быстрая и жесткая антироссийская реакция, которую обещали американские чиновники, может всколыхнуть основные экономики, особенно в Европе.

Некоторые аналитики также прогнозируют, что в ответ на жесткие санкции Путин может остановить поставки природного газа в Европу или осуществить кибератаки на американскую и европейскую инфраструктуру.

В настоящее время США пытаются сформировать такой набор мер воздействия, который нанесет максимально сильный удар по России, и одновременно сдержит экономические ударные волны по всему миру, в том числе в Соединенных Штатах.

Экономист и автор отчета Атлантического совета о санкциях США против России Андерс Аслунд отметил, что, несмотря на то, что Россия с 2014 года принимает меры, чтобы меньше полагаться на внешний долг, последствиями анонсированных Вашингтоном санкций все равно будут девальвация рубля, потрясение фондового рынка и заморозка торговли облигациями.

Для среднестатистического россиянина это может означать повышение цен на продукты питания и одежду, серьезное уменьшение пенсий и обесценивание накоплений.

Напомним: