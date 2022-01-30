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Санкции США призваны разрушить экономику России полностью – NYT

Воскресенье, 30 января 2022, 08:26
Санкции США призваны разрушить экономику России полностью – NYT
Москва, фото Anadolu Agency/Getty Images

Самые смелые меры, которыми пригрозил президент США Джо Байден для сдерживания вторжения в Украину, могут разрушить всю российскую экономику. В то же время они окажут влияние и на экономики других стран.

Источник: The New York Times

Детали: Масштабные санкции, которые американские чиновники угрожают ввести против России в случае вторжения в Украину, могут повлечь за собой обвал рубля, крах фондового рынка и другие формы финансовой паники, которые "сделают больно" почти всем россиянам - от миллиардеров и чиновников до обычных семей среднего класса.

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Меры воздействия на Москву включают в себя санкции против ее крупнейших банков и финансовых учреждений, что неизбежно повлияет на повседневную жизнь россиян.

Бывший высокопоставленный чиновник в Офисе политики экономических санкций Госдепартамента времен Обамы Эдвард Фишман констатирует, что анонсированные Байденом санкции ударят по всей российской экономике и "Это, безусловно, повлияет на обычных россиян".

Вашингтон планирует "выбить" опоры, на которых держится вся российская финансовая система.

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Издание предполагает, что стратегия США связана с политическими и экономическими рисками, потому что быстрая и жесткая антироссийская реакция, которую обещали американские чиновники, может всколыхнуть основные экономики, особенно в Европе.

Некоторые аналитики также прогнозируют, что в ответ на жесткие санкции Путин может остановить поставки природного газа в Европу или осуществить кибератаки на американскую и европейскую инфраструктуру.

В настоящее время США пытаются сформировать такой набор мер воздействия, который нанесет максимально сильный удар по России, и одновременно сдержит экономические ударные волны по всему миру, в том числе в Соединенных Штатах.

Экономист и автор отчета Атлантического совета о санкциях США против России Андерс Аслунд отметил, что, несмотря на то, что Россия с 2014 года принимает меры, чтобы меньше полагаться на внешний долг, последствиями анонсированных Вашингтоном санкций все равно будут девальвация рубля, потрясение фондового рынка и заморозка торговли облигациями.

Для среднестатистического россиянина это может означать повышение цен на продукты питания и одежду, серьезное уменьшение пенсий и обесценивание накоплений.

Напомним:

  • Президент РФ Владимир Путин недооценил негативные последствия для России, которые наступят в результате масштабной агрессии против украинцев.
  • План санкций США против России на случай дальнейшего вторжения в Украину включает несколько крупнейших российских банков, санкции по госдолгу РФ и экспортный контроль в ключевых секторах. Однако санкции по экспорту нефти и газа или отключения России от SWIFT пока не предусмотрены. Окончательное решение о возможных санкциях в США еще не принято.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба озвучил позицию Киева о необходимости отключения России от SWIFT в качестве наказания за военную агрессию. "Раньше об отключении России от SWIFT даже боялись заводить разговор. Сейчас об этом идут острые дебаты. Хотя, по нашему мнению, здесь не о чем дискутировать", - подчеркнул украинский министр.

Темы: санкцииРосcияСШАБайден
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