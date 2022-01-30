США можуть запровадити санкції "за те, що Росія вже зробила" - сенатор

У Сенаті США допускають запровадження частини санкцій проти Росії до можливого її прямого вторгнення в Україну за ті порушення, які вже нею здійснені.

Джерело: голова комітету Сенату з міжнародних відносин, демократ Боб Менендес у коментарі CNN

Пряма мова: "Є деякі санкції, які справді можуть бути введені заздалегідь через те, що Росія вже зробила.

Кібератаки на Україну, операції під неправдивим прапором, спроби руйнувати український уряд зсередини — це лише деякі приклади того, за що можуть бути запроваджені зараз санкції".

"Але потім будуть руйнівні санкції, які врешті-решт зруйнують російську економіку, і допомога з летальним озброєнням, яку ми збираємося відправити. Це означає, що Путін має вирішити, скільки мішків із трупами російських синів повернеться до Росії.

Санкції, про які ми говоримо, будуть введені пізніше, якщо (Росія) вторгнеться. Деякі санкції будуть запроваджені заздалегідь за те, що вже було зроблено, але допомога із летальним озброєнням буде надіслана у будь-якому випадку".

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