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США можуть запровадити санкції "за те, що Росія вже зробила" - сенатор

Неділя, 30 січня 2022, 22:55
США можуть запровадити санкції за те, що Росія вже зробила - сенатор
Сенат США, Getty Images

У Сенаті США допускають запровадження частини санкцій проти Росії до можливого її прямого вторгнення в Україну за ті порушення, які вже нею здійснені.

Джерело: голова комітету Сенату з міжнародних відносин, демократ Боб Менендес у коментарі CNN

Пряма мова: "Є деякі санкції, які справді можуть бути введені заздалегідь через те, що Росія вже зробила.

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Кібератаки на Україну, операції під неправдивим прапором, спроби руйнувати український уряд зсередини — це лише деякі приклади того, за що можуть бути запроваджені зараз санкції".

"Але потім будуть руйнівні санкції, які врешті-решт зруйнують російську економіку, і допомога з летальним озброєнням, яку ми збираємося відправити. Це означає, що Путін має вирішити, скільки мішків із трупами російських синів повернеться до Росії.

Санкції, про які ми говоримо, будуть введені пізніше, якщо (Росія) вторгнеться. Деякі санкції будуть запроваджені заздалегідь за те, що вже було зроблено, але допомога із летальним озброєнням буде надіслана у будь-якому випадку".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 26 січня Білий дім оприлюднив окремі деталі нових масштабних санкцій у разі нового вторгнення Росії в Україну.
  • Президент США Джо Байден заявив, що розгляне персональні санкції проти Володимира Путіна, якщо Росія вторгнеться в Україну.
  • Також повідомлялося, що Адміністрація Байдена може використати заборону на експорт товарів прямого зарубіжного виробництва, щоб позбавити Росію напівпровідникових технологій.
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що українська дипломатія знає деталі підготованих Сполученими Штатами болючих санкцій проти РФ, якщо Владімір Путін наважиться на повномасштабний наступ.
  • За даними The Wall Street Journal, план санкцій США проти Росії на випадок подальшого вторгнення в Україну включає кілька найбільших російських банків, санкції щодо держборгу РФ та експортний контроль у ключових секторах, проте санкції щодо експорту нафти та газу або відключення Росії від SWIFT поки не обговорюються.

Українська правда
Теми: СШАсанкціїРосія
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