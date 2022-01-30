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США могут ввести санкции "за то, что Россия уже сделала" - сенатор

Воскресенье, 30 января 2022, 23:55
Сенат США, Getty Images

В Сенате США допускают введение части санкций против России до возможного ее прямого вторжения в Украину, за те нарушения, которые уже ею предприняты.

Источник: глава комитета Сената по международным отношениям, демократ Боб Менендес в комментарии CNN

Прямая речь: "Есть некоторые санкции, которые действительно могут быть введены заранее из-за того, что Россия уже сделала.

Кибератаки на Украину, операции под ложным флагом, попытки разрушить украинское правительство изнутри — это лишь некоторые примеры того, за что могут быть введены санкции сейчас".

"Но затем будут разрушительные санкции, которые в конечном итоге сокрушат российскую экономику, и помощь с летальным вооружением, которую мы собираемся отправить. Это значит, что Путин должен решить, сколько мешков с трупами российских сыновей собирается вернуться в Россию.

Санкции, о которых мы говорим, будут введены позже, если (Россия) вторгнется. Некоторые санкции будут введены заранее за то, что уже было сделано, но помощь с летальным вооружением будет отправлена в любом случае".

Предыстория:

  • 26 января Белый дом обнародовал некоторые детали новых масштабных санкций в случае нового вторжения России в Украину.
  • Президент США Джо Байден заявил, что рассмотрит персональные санкции против Владимира Путина, если Россия вторгнется в Украину.
  • Также сообщалось, что Администрация Байдена может использовать запрет на экспорт товаров прямого зарубежного производства, чтобы лишить Россию полупроводниковых технологий.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что украинская дипломатия знает детали подготовленных Соединенными Штатами болезненных санкций против РФ, если Владимир Путин решится на полномасштабное наступление.
  • По данным The Wall Street Journal, план санкций США против России на случай дальнейшего вторжения в Украину включает несколько крупнейших российских банков, санкции в отношении госдолга РФ и экспортный контроль в ключевых секторах, однако санкции в отношении экспорта нефти и газа или отключение России от SWIFT пока не обсуждается.

Украинская правда
Темы: СШАсанкцииРосcия


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