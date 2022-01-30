США могут ввести санкции "за то, что Россия уже сделала" - сенатор

В Сенате США допускают введение части санкций против России до возможного ее прямого вторжения в Украину, за те нарушения, которые уже ею предприняты.

Источник: глава комитета Сената по международным отношениям, демократ Боб Менендес в комментарии CNN

Прямая речь: "Есть некоторые санкции, которые действительно могут быть введены заранее из-за того, что Россия уже сделала.

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Кибератаки на Украину, операции под ложным флагом, попытки разрушить украинское правительство изнутри — это лишь некоторые примеры того, за что могут быть введены санкции сейчас".

"Но затем будут разрушительные санкции, которые в конечном итоге сокрушат российскую экономику, и помощь с летальным вооружением, которую мы собираемся отправить. Это значит, что Путин должен решить, сколько мешков с трупами российских сыновей собирается вернуться в Россию.

Санкции, о которых мы говорим, будут введены позже, если (Россия) вторгнется. Некоторые санкции будут введены заранее за то, что уже было сделано, но помощь с летальным вооружением будет отправлена в любом случае".

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