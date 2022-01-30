США могут ввести санкции "за то, что Россия уже сделала" - сенатор
В Сенате США допускают введение части санкций против России до возможного ее прямого вторжения в Украину, за те нарушения, которые уже ею предприняты.
Источник: глава комитета Сената по международным отношениям, демократ Боб Менендес в комментарии CNN
Прямая речь: "Есть некоторые санкции, которые действительно могут быть введены заранее из-за того, что Россия уже сделала.
Кибератаки на Украину, операции под ложным флагом, попытки разрушить украинское правительство изнутри — это лишь некоторые примеры того, за что могут быть введены санкции сейчас".
"Но затем будут разрушительные санкции, которые в конечном итоге сокрушат российскую экономику, и помощь с летальным вооружением, которую мы собираемся отправить. Это значит, что Путин должен решить, сколько мешков с трупами российских сыновей собирается вернуться в Россию.
Санкции, о которых мы говорим, будут введены позже, если (Россия) вторгнется. Некоторые санкции будут введены заранее за то, что уже было сделано, но помощь с летальным вооружением будет отправлена в любом случае".
Предыстория:
- 26 января Белый дом обнародовал некоторые детали новых масштабных санкций в случае нового вторжения России в Украину.
- Президент США Джо Байден заявил, что рассмотрит персональные санкции против Владимира Путина, если Россия вторгнется в Украину.
- Также сообщалось, что Администрация Байдена может использовать запрет на экспорт товаров прямого зарубежного производства, чтобы лишить Россию полупроводниковых технологий.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что украинская дипломатия знает детали подготовленных Соединенными Штатами болезненных санкций против РФ, если Владимир Путин решится на полномасштабное наступление.
- По данным The Wall Street Journal, план санкций США против России на случай дальнейшего вторжения в Украину включает несколько крупнейших российских банков, санкции в отношении госдолга РФ и экспортный контроль в ключевых секторах, однако санкции в отношении экспорта нефти и газа или отключение России от SWIFT пока не обсуждается.