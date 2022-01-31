Члени РНБО без дозволу Зеленського не можуть покидати країну – Данілов

Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов розповів, що через можливу російську агресію члени відомства не можуть виїхати з України без дозволу президента Володимира Зеленського.

Джерело: Данілов у ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова Данілова: "Єдине обмеження, яке наразі діє у нас, можу сказати, це не є велика таємниця… Наразі члени РНБО без дозволу Верховного головнокомандувача – президента України – не мають права покидати нашу країну.

Тільки з дозволом президента Зеленського члени РНБО можуть покинути Україну для відрядження або якихось інших речей".

Деталі: Данілов також розповів, як працюватиме Рада нацбезпеки у разі російського нападу. За словами секретаря РНБО, Зеленський одразу може зібрати засідання та ввести воєнний стан. Після цього Верховна Рада має протягом двох діб затвердити цей указ президента.

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