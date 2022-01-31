Члены СНБО без разрешения Зеленского не могут покидать страну – Данилов

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что из-за возможной российской агрессии члены ведомства не могут уехать из Украины без разрешения президента Владимира Зеленского.

Источник: Данилов в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь Данилова: "Единственное ограничение, которое сейчас действует у нас, могу сказать, это не большая тайна… Сейчас члены СНБО без разрешения Верховного главнокомандующего – президента Украины – не имеют права покидать нашу страну.

Только с разрешением президента Зеленского члены СНБО могут покинуть Украину для командировки или каких-либо других вещей".

Детали: Данилов также рассказал, как будет работать Совет национальной безопасности в случае российского нападения. По словам секретаря СНБО, Зеленский может сразу собрать заседание и ввести военное положение. После этого Верховная Рада должна в течение двух суток утвердить этот указ президента.

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