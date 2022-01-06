В ДБР кажуть, що Порошенко полетів за кордон саме, коли замаячила підозра

Державне бюро розслідувань натякає, що 5-тий президент України Петро Порошенко вирішив вилетіти за кордон тоді, коли з’явилася інформація про підготовку йому підозри в держзраді.

Джерело: ДБР, адвокат Порошенка Ігор Головань

Дослівно: "6 січня в ході судового засідання щодо розгляду клопотання ДБР про арешт майна п’ятого Президента України Петра Порошенка, його адвокат заявив про заздалегідь сформований план поїздки Порошенка П.О. до країн ЄС.

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Водночас слідчі ДБР встановили, що Петро Порошенко замовив квитки на літак за кордон в день спроби вручення йому повістки про виклик до ДБР для проведення процесуальних дій".

Деталі: В ДБР стверджують, що в ході слідчих дій від авіакомпанії отримали інформацію, що квитки Порошенко придбав о 19.04 17 грудня - через кілька годин після того, як слідчі ДБР намагалися вручити йому повістку про виклик.

Тому заяви адвокатів про, нібито, заздалегідь заплановану поїздку не відповідають дійсності, кажуть в бюро.

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Вказано, що органи слідства чекають на повернення Порошенка для проведення відповідних слідчих дій.

Оновлено: На думку адвоката Порошенка Ігоря Голованя, повідомлення ДБР щодо купівлі авіаквитків свідчить про те, що за Порошенком ведеться незаконне стеження. У такому разі, пише Головань, варто піти далі і оприлюднити записи розмов, які свідчать про попереднє планування закордонних візитів п’ятого президента України.

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