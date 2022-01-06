В ДБР кажуть, що Порошенко полетів за кордон саме, коли замаячила підозра

Державне бюро розслідувань натякає, що 5-тий президент України Петро Порошенко вирішив вилетіти за кордон тоді, коли з’явилася інформація про підготовку йому підозри в держзраді.

Джерело: ДБР, адвокат Порошенка Ігор Головань

Дослівно: "6 січня в ході судового засідання щодо розгляду клопотання ДБР про арешт майна п’ятого Президента України Петра Порошенка, його адвокат заявив про заздалегідь сформований план поїздки Порошенка П.О. до країн ЄС.

Водночас слідчі ДБР встановили, що Петро Порошенко замовив квитки на літак за кордон в день спроби вручення йому повістки про виклик до ДБР для проведення процесуальних дій".

Деталі: В ДБР стверджують, що в ході слідчих дій від авіакомпанії отримали інформацію, що квитки Порошенко придбав о 19.04 17 грудня - через кілька годин після того, як слідчі ДБР намагалися вручити йому повістку про виклик.

Тому заяви адвокатів про, нібито, заздалегідь заплановану поїздку не відповідають дійсності, кажуть в бюро.

Вказано, що органи слідства чекають на повернення Порошенка для проведення відповідних слідчих дій.

Оновлено: На думку адвоката Порошенка Ігоря Голованя, повідомлення ДБР щодо купівлі авіаквитків свідчить про те, що за Порошенком ведеться незаконне стеження. У такому разі, пише Головань, варто піти далі і оприлюднити записи розмов, які свідчать про попереднє планування закордонних візитів п’ятого президента України.

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