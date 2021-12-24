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Офіс генпрокурора просить для Порошенка арешт або мільярд застави – ЗМІ

П'ятниця, 24 грудня 2021, 18:38
Петро Порошенко, фото з його фейсбук-сторінки

Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту Петру Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на інформацію, отриману у відомстві

Дослівно джерело в ОГП: "У прокуратурі погодили клопотання про арешт Порошенка з можливістю внесення застави у розмірі мільярд гривень".

Деталі: Крім того, пише видання, в Печерському райсуді столиці відбулося закрите засідання, під час якого слідчий суддя розглянув і погодив клопотання прокуратури про надання дозволу на затримання Порошенка для доправлення до суду, де вже має відбутися обрання йому запобіжного заходу.

Що було раніше: Українська правда дізналася, що в ОГП підписали клопотання про арешт Порошенка, а Печерський суд столиці дозволив його затримати, щоб доставити в суд для обрання запобіжного заходу.

Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму. Його викликали на допит на 23 грудня. Порошенко на це заявив, що повернеться в Україну у першій половині січня і тоді поговорять.

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Теми: ПорошенкоарештОфіс генпрокурора


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