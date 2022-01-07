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Генерал, який керував захопленням Криму, очолив операцію РФ у Казахстані

П'ятниця, 7 січня 2022, 12:58
Генерал, який керував захопленням Криму, очолив операцію РФ у Казахстані
Захоплення Криму російськими військами у 2014 році, фото ATR

Місію військ ОДКБ у Казахстані очолив генерал-полковник Андрій Сердюков, який організовував військову операцію з окупації Криму.

Джерело: Інтерфакс із посиланням на представника російського Міністерства оборони Ігоря Конашенкова

Деталі: Сердюков керував операцією із захоплення Криму Росією навесні 2014 року, а у 2019-му він очолив російське військове угруповання в Сирії.

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Повідомляється, що саме Сердюков очолюватиме "миротворців" у Казахстані. Він є командувачем Повітряно-десантних військ ЗС Росії, має звання генерал-полковника.

Генерал-полковник Андрій Сердюков
Генерал-полковник Андрій Сердюков
Фото МО РФ

За словами Конашенкова, термін дії "місії" у Казахстані обмежений, але конкретних дат наразі не повідомляють.

На даний момент відомо, що у перекиданні російських військових до Казахстану задіяні 75 російських військово-транспортних літаків – Іл-76 та Ан-124, а перекидання триває цілодобово.

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У Казахстан направлені підрозділи 45-ї бригади спецназу ВДВ РФ, 98-ї повітряно-десантної дивізії ВДВ РФ та 31-ї окремої бригади ВДВ РФ. За словами Конашенкова, всі вони "пройшли спеціальну підготовку та мають реальний бойовий досвід".

Пряма мова: "Російські військовослужбовці, що прибули в Республіку Казахстан, відразу приступили до виконання поставлених завдань. На цей час спільно з правоохоронними органами Республіки Казахстан взято під повний контроль аеропорт Алмати. Забезпечується безпека розташованого в місті Генерального консульства Російської Федерації та інших важливих об'єктів".

Нагадаємо:

У Казахстані армії дали вказівку стріляти на ураження по мітингувальникам, яких президент Касим-Жомарт Токаєв назвав "бандитами та терористами".

Влада Казахстану після прибуття російських військових заявила, що майже придушила протести і відновила "порядок".

Теми: КазахстанРосіяокупаціяКрим
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