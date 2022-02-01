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Чаусу змінили запобіжний захід на заставу – ЦПК

Вівторок, 1 лютого 2022, 18:33
СУД ЧАУСА, ФОТО: ЦПК

Судді Вищого антикорупційного суду призначили обвинуваченому в корупції екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса 717 900 гривень застави.

Джерело: Центр протидії корупції з посиланням на засідання суду

Деталі: Раніше Чаус перебував під цілодобовим домашнім арештом, який йому призначили ще у серпні минулого року.

В останньому рішенні суду щодо продовження цього запобіжного заходу вказано, що за законами України, загальний строк домашнього арешту не може бути більшим, ніж 6 місяців.

Прокурор ініціювала зміну домашнього арешту на тримання під вартою, але суд задовольнив клопотання лише частково і призначив Чаусу заставу.

Тепер екссуддя має внести заставу протягом 5 днів. У нього будуть низка обов’язків, наприклад, утриматися від спілкування зі свідками, здати паспорт та носити електронний браслет. Термін дії обов'язків - два місяці.

Знати більше: Історія судді Чауса від юристів Коломойського, крізь ''смотрящіх'' Порошенка і до спецслужб Зеленського

Передісторія:

Українська правда
Теми: ЧаусАнтикорупційний суд
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