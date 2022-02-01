Чаусу змінили запобіжний захід на заставу – ЦПК
Судді Вищого антикорупційного суду призначили обвинуваченому в корупції екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса 717 900 гривень застави.
Джерело: Центр протидії корупції з посиланням на засідання суду
Деталі: Раніше Чаус перебував під цілодобовим домашнім арештом, який йому призначили ще у серпні минулого року.
В останньому рішенні суду щодо продовження цього запобіжного заходу вказано, що за законами України, загальний строк домашнього арешту не може бути більшим, ніж 6 місяців.
Прокурор ініціювала зміну домашнього арешту на тримання під вартою, але суд задовольнив клопотання лише частково і призначив Чаусу заставу.
Тепер екссуддя має внести заставу протягом 5 днів. У нього будуть низка обов’язків, наприклад, утриматися від спілкування зі свідками, здати паспорт та носити електронний браслет. Термін дії обов'язків - два місяці.
Знати більше: Історія судді Чауса від юристів Коломойського, крізь ''смотрящіх'' Порошенка і до спецслужб Зеленського
Передісторія:
- 9 серпня 2016 року детективи НАБУ зловили суддю на хабарництві, коли він ховав гроші в скляну банку. Проте суддя незабаром залишив територію України, поки народні депутати зволікали з позбавленням його суддівського імунітету.
- 2017 року його знайшли в Молдові, де він тривалий час очікував рішення стосовно надання йому політичного притулку.
- Весною 2021 року його викрали невідомі в Кишиневі. Невдовзі в мережі почали з’являтися звернення самого Чауса, що він хоче судитися стосовно його викрадення.
- 30 липня екссуддя прийшов у спідній білизні до сільської ради Мазурівки на Вінниччині. Суддю забрали представники Служби безпеки до Києва.
- 4 серпня Чауса відправили під цілодобовий домашній арешт.