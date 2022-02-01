Розстріл у Дніпрі: в усіх поранених позитивна динаміка – лікар
Станом на 1 лютого у реанімації залишаються двоє із п'яти солдатів, яких на заводі "Південмаш" поранив нацгвардієць Артемій Рябчук.
Джерело: головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко
Пряма мова: "Вже сьогодні ми хочемо двох більш легких поранених перевести в інше відділення, а Ігор і Жанна ще перебуватимуть у реанімації.
У всіх поранених позитивна динаміка, всі вони одужують, посміхаються".
Деталі: За словами лікаря, двоє поранених, які наразі залишаються в реанімації, втратили більше 5 літрів крові.
22-річній дівчині куля майже повністю зруйнувала хребець: "лікарі діставали фрагменти", але станом на 1 лютого поранена рухає ногами і "показує майже все, що може зробити здорова людина".
Риженко повідомив, що кров для поранених здали більше 100 людей.
Раніше троє з п'яти поранених перебували у важкому стані. Повідомлялося, що чотирьох із п'яти солдатів прооперували. Станом на 27 січня троє постраждалих були в реанімації, двоє з них у дуже тяжкому стані.
Передісторія:
- В ніч на 27 січня, о 03:40, у Дніпрі на території заводу "Південмаш" ("Южмаш") нацгвардієць, солдат строкової служби Артемій Рябчук з автомата Калашникова розстріляв караул НГУ, після чого втік зі зброєю. 5 осіб загинули (четверо військовослужбовців і одна цивільна жінка), ще 5 осіб отримали поранення. О 9:30 четверга солдата-вбивцю затримали патрульні поліцейські.
- Рябчуку, який убив з автомата п’ятьох і поранив ще п’ятьох на заводі "Південмаш" у Дніпрі 27 січня, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб.
- На засіданні суду військовий у своїй промові попросив пробачення в жертв свого злочину та визнав свою провину. Нацгвардієць попросив суддю не відправляти його на гауптвахту, а посадити в СІЗО.