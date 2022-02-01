Розстріл у Дніпрі: в усіх поранених позитивна динаміка – лікар

Станом на 1 лютого у реанімації залишаються двоє із п'яти солдатів, яких на заводі "Південмаш" поранив нацгвардієць Артемій Рябчук.

Джерело: головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко

Пряма мова: "Вже сьогодні ми хочемо двох більш легких поранених перевести в інше відділення, а Ігор і Жанна ще перебуватимуть у реанімації.

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У всіх поранених позитивна динаміка, всі вони одужують, посміхаються".

Деталі: За словами лікаря, двоє поранених, які наразі залишаються в реанімації, втратили більше 5 літрів крові.

22-річній дівчині куля майже повністю зруйнувала хребець: "лікарі діставали фрагменти", але станом на 1 лютого поранена рухає ногами і "показує майже все, що може зробити здорова людина".

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Риженко повідомив, що кров для поранених здали більше 100 людей.

Раніше троє з п'яти поранених перебували у важкому стані. Повідомлялося, що чотирьох із п'яти солдатів прооперували. Станом на 27 січня троє постраждалих були в реанімації, двоє з них у дуже тяжкому стані.

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