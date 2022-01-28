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Рябчук, який влаштував стрілянину в Дніпрі, в суді визнав провину та попросив вибачення

П'ятниця, 28 січня 2022, 20:47
Скриншот відео так званого допиту Рябчука після затриання

Службовець Національної гвардії Артемій Рябчук, який влаштував 27 січня стрілянину на заводі "Південмаш" у Дніпрі, вбивши п’ятьох і поранивши ще п’ятьох людей, попросив вибачення в суді та зізнався в скоєному.

Джерело: hromadske із зали Кіровського районного суду міста Дніпра

Пряма мова Рябчука "Ваша честь, мені щиро жаль тих людей, яким я завдав біль своїм вчинком. Я винний і цілком визнаю свою провину.

Мені важко згадувати той час в ніч з 26 на 27 січня. Ми після затримання з прокурором і слідчим провели допит, на якому я до пізньої ночі все розповів, після того як я доброхіть здався (до рук поліції – ред.)

Моє єдине бажання: не відправляйте мене на гауптвахту, а до слідчого ізолятора".

Деталі: За словами адвоката Рябчука, обвинувачений не хоче повертатися до того місця, де над ним знущалися.

Сторона обвинувачення в клопотанні просять суд обрати Рябчуку тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави. Крім того, прокурор просять тримати підозрюваного під арештом на гауптвахті за місцем несення військової служби.

На думку прокурорів, Рябчук може ховатися від слідства та тиснути на свідків, представників постраждалих, слідчих та експертів у слідстві.

Передісторія:

  • В ніч на 27 січня, о 03:40, у Дніпрі на території заводу "Південмаш" ("Южмаш") нацгвардієць, солдат строкової служби Артемій Рябчук з автомата Калашникова розстріляв караул НГУ, після чого втік зі зброєю. 5 осіб загинули (четверо військовослужбовців і одна цивільна жінка), ще 5 осіб отримали поранення. Станом на 27 січня троє постраждалих були в реанімації, двоє з них у дуже тяжкому стані.
  • О 9:30 четверга солдата-вбивцю затримали патрульні поліцейські. 
  • Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Національної гвардії, що призвела до трагедії.
  • У ЗМІ потрапило відео опитування правоохоронцями затриманого, на яких Рябчук розповідає хронологію своїх дій. Увечері стало відомо, що один із поранених зумів утекти та подати сигнал тривоги.
  • Депутат ВР Юлія Яцик повідомила, що, за попередньою інформацією, два місяці тому Рябчук попередив бійку між солдатами і повідомив про інцидент керівництво. Останні не вжили жодних заходів, визнали його "стукачем" і почали з нього знущатися. Командування Національної гвардії підтвердило, що Рябчук намагався завадити бійці колег й повідомив про це керівництво, але та подія мала місце 3 тижня.

Теми: ДніпросудНацгвардіянадзвичайна подія
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