Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Чотирьох поранених солдатів прооперували, двоє у важкому стані – лікар

Четвер, 27 січня 2022, 14:33
Чотирьох поранених солдатів прооперували, двоє у важкому стані – лікар
Сергій Риженко на брифінгу. Скриншот з відео

Чотирьох із п'яти солдатів, яких на "Південмаші" поранив нацгвардієць Артемій Рябчук, прооперували, троє постраждалих у реанімації, двоє з них у дуже тяжкому стані.

Джерело: головлікар Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко на брифінгу 27 січня, МВС

Пряма мова Риженка: "Коли приїхав у приймальне відділення, вже було троє із пораненнями живота. Найважчий хлопець, його звуть Ігор, дуже важке поранення живота, контузія печінки, десь літр крові в черевній порожнині. Його зразу взяли до операційної. Він залишається у тяжкому стані у відділенні реанімації політравми, йому надають допомогу. Прийшов до тями, все йде, як належить".

Реклама:

Деталі: Другий постраждалий – 22-річний Владислав – отримав поранення лівого стегна. За словами Риженка, куля зупинилася за кілька міліметрів від стегнової артерії. Стан хлопця тяжкий, але ближче до середнього. Він також перебуває у реанімації.

Третій солдат надійшов з кульовим пораненням в область сідничного м'яза, крововтрата була невелика. Його прооперували, йде на поправку.

За словами Риженка, найважча надійшла 22-річна дівчина Женя. Головлікар мав можливість з нею поговорити. Постраждала нічого не пам'ятає. Вона отримала три поранення – у живіт в області пупка, у плече та у праве коліно. Її стан був дуже важкий, оскільки "весь кишечник розбитий".

ВІДЕО ДНЯ

Дівчину прооперували, вона у критичному стані.

П'ятий постраждалий перебуває у 16-й міській лікарні, у нього поранення грудної клітини, стегна та плеча.

За даними МВС, наразі нацгвардійці та поліцейські масово здають кров для постраждалих колег. 

 
фото МВС

Передісторія:

  • В ніч на 27 січня, о 03:40, у Дніпрі на території заводу "Південмаш" ("Южмаш") нацгвардієць, солдат строкової служби Артемій Рябчук під час видачі зброї пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул НГУ, після чого втік зі зброєю. 5 осіб загинули (четверо військовослужбовців і одна цивільна жінка), ще 5 осіб отримали поранення. Троє з п'яти поранених перебувають у важкому стані.
  • О 9:30 четверга солдата-вбивцю затримали поліцейські. У ДБР згодом повідомили, що солдат, який розстріляв товаришів, сам здався правоохоронцям.
  • Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Національної гвардії, що призвела до трагедії.
  • Депутат ВР Юлія Яцик повідомила, що, за попередньою інформацією, два місяці тому Рябчук попередив бійку між солдатами і повідомив про інцидент керівництво. Останні не вжили жодних заходів, визнали його "стукачем" і почали з нього знущатися.  

Ірина Балачук, УП
Теми: НацгвардіяДніпро
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Нацгвардія
ДТП зі смертю нацгвардійця: справу екссудді Тандира відправили до суду
Розстріл нацгвардійців у Дніпрі: суд від жовтня 2022 року слухає свідків
Із полону вже повернули 70 нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС, ще 107 – у руках росіян
Останні новини
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: