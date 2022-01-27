Чотирьох поранених солдатів прооперували, двоє у важкому стані – лікар

Чотирьох із п'яти солдатів, яких на "Південмаші" поранив нацгвардієць Артемій Рябчук, прооперували, троє постраждалих у реанімації, двоє з них у дуже тяжкому стані.

Джерело: головлікар Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко на брифінгу 27 січня, МВС

Пряма мова Риженка: "Коли приїхав у приймальне відділення, вже було троє із пораненнями живота. Найважчий хлопець, його звуть Ігор, дуже важке поранення живота, контузія печінки, десь літр крові в черевній порожнині. Його зразу взяли до операційної. Він залишається у тяжкому стані у відділенні реанімації політравми, йому надають допомогу. Прийшов до тями, все йде, як належить".

Деталі: Другий постраждалий – 22-річний Владислав – отримав поранення лівого стегна. За словами Риженка, куля зупинилася за кілька міліметрів від стегнової артерії. Стан хлопця тяжкий, але ближче до середнього. Він також перебуває у реанімації.

Третій солдат надійшов з кульовим пораненням в область сідничного м'яза, крововтрата була невелика. Його прооперували, йде на поправку.

За словами Риженка, найважча надійшла 22-річна дівчина Женя. Головлікар мав можливість з нею поговорити. Постраждала нічого не пам'ятає. Вона отримала три поранення – у живіт в області пупка, у плече та у праве коліно. Її стан був дуже важкий, оскільки "весь кишечник розбитий".

Дівчину прооперували, вона у критичному стані.

П'ятий постраждалий перебуває у 16-й міській лікарні, у нього поранення грудної клітини, стегна та плеча.

За даними МВС, наразі нацгвардійці та поліцейські масово здають кров для постраждалих колег.

фото МВС

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