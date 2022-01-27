Чотирьох поранених солдатів прооперували, двоє у важкому стані – лікар
Чотирьох із п'яти солдатів, яких на "Південмаші" поранив нацгвардієць Артемій Рябчук, прооперували, троє постраждалих у реанімації, двоє з них у дуже тяжкому стані.
Джерело: головлікар Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко на брифінгу 27 січня, МВС
Пряма мова Риженка: "Коли приїхав у приймальне відділення, вже було троє із пораненнями живота. Найважчий хлопець, його звуть Ігор, дуже важке поранення живота, контузія печінки, десь літр крові в черевній порожнині. Його зразу взяли до операційної. Він залишається у тяжкому стані у відділенні реанімації політравми, йому надають допомогу. Прийшов до тями, все йде, як належить".
Деталі: Другий постраждалий – 22-річний Владислав – отримав поранення лівого стегна. За словами Риженка, куля зупинилася за кілька міліметрів від стегнової артерії. Стан хлопця тяжкий, але ближче до середнього. Він також перебуває у реанімації.
Третій солдат надійшов з кульовим пораненням в область сідничного м'яза, крововтрата була невелика. Його прооперували, йде на поправку.
За словами Риженка, найважча надійшла 22-річна дівчина Женя. Головлікар мав можливість з нею поговорити. Постраждала нічого не пам'ятає. Вона отримала три поранення – у живіт в області пупка, у плече та у праве коліно. Її стан був дуже важкий, оскільки "весь кишечник розбитий".
Дівчину прооперували, вона у критичному стані.
П'ятий постраждалий перебуває у 16-й міській лікарні, у нього поранення грудної клітини, стегна та плеча.
За даними МВС, наразі нацгвардійці та поліцейські масово здають кров для постраждалих колег.
Передісторія:
- В ніч на 27 січня, о 03:40, у Дніпрі на території заводу "Південмаш" ("Южмаш") нацгвардієць, солдат строкової служби Артемій Рябчук під час видачі зброї пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул НГУ, після чого втік зі зброєю. 5 осіб загинули (четверо військовослужбовців і одна цивільна жінка), ще 5 осіб отримали поранення. Троє з п'яти поранених перебувають у важкому стані.
- О 9:30 четверга солдата-вбивцю затримали поліцейські. У ДБР згодом повідомили, що солдат, який розстріляв товаришів, сам здався правоохоронцям.
- Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Національної гвардії, що призвела до трагедії.
- Депутат ВР Юлія Яцик повідомила, що, за попередньою інформацією, два місяці тому Рябчук попередив бійку між солдатами і повідомив про інцидент керівництво. Останні не вжили жодних заходів, визнали його "стукачем" і почали з нього знущатися.