Білий дім відповів на "терпи, красуне" Путіна: Жарти про зґвалтування обурюють

У Білому домі у відповідь на слова президента Росії Володимира Путіна "терпи, моя красуне" на адресу України заявили, що будь-який жарт про згвалтування викликає обурення.

Джерело: речниця Білого дому Джен Псакі на брифінгу

Деталі: Псакі попросили прокоментувати репліку Володимира Путіна на адресу України, яку багато російськомовних людей витлумачили як "жарт" про зґвалтування. Її спитали, чи не знижує це шанси на дипломатичний вихід із кризи і чи повідомив Білий дім російську сторону, що "це не круто".

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Пряма мова Псакі: "Ну, по-перше, я б сказала, що будь-який жарт про зґвалтування, безумовно, викликав би обурення всіх у цьому уряді, чи то з вуст американського чиновника чи іноземного чиновника.

Я також зазначу, що ми ніколи не стримували занепокоєння щодо неправдивості деяких заяв, які лунають з уст президента Путіна та представників російського керівництва, а також войовничої риторики, яку вони виголошують".

Деталі: Псакі додала, що "звичайно, цей жарт був би не те, що ми (толеруємо – ред.)…", але не відповіла, чи Білий дім докоряв за це Кремлю.

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