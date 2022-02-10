Білий дім відповів на "терпи, красуне" Путіна: Жарти про зґвалтування обурюють
У Білому домі у відповідь на слова президента Росії Володимира Путіна "терпи, моя красуне" на адресу України заявили, що будь-який жарт про згвалтування викликає обурення.
Джерело: речниця Білого дому Джен Псакі на брифінгу
Деталі: Псакі попросили прокоментувати репліку Володимира Путіна на адресу України, яку багато російськомовних людей витлумачили як "жарт" про зґвалтування. Її спитали, чи не знижує це шанси на дипломатичний вихід із кризи і чи повідомив Білий дім російську сторону, що "це не круто".
Пряма мова Псакі: "Ну, по-перше, я б сказала, що будь-який жарт про зґвалтування, безумовно, викликав би обурення всіх у цьому уряді, чи то з вуст американського чиновника чи іноземного чиновника.
Я також зазначу, що ми ніколи не стримували занепокоєння щодо неправдивості деяких заяв, які лунають з уст президента Путіна та представників російського керівництва, а також войовничої риторики, яку вони виголошують".
Деталі: Псакі додала, що "звичайно, цей жарт був би не те, що ми (толеруємо – ред.)…", але не відповіла, чи Білий дім докоряв за це Кремлю.
Передісторія:
- 7 лютого Володимир Путін глузливо відреагував на слова Володимира Зеленського про те, що українському президента не подобається жоден пункт Мінських угод, але їх треба виконувати: "Подобається, не подобається – терпи, моя красуне. (російською: "нравится, не нравится – терпи, моя красавица" – ред.). Треба виконувати. Інакше ніяк".
- Президент Володимир Зеленський відреагував на це стримано: сказав, що Україна справді красуня, "моя" з боку Путіна – це перебір, а українська терплячість є проявом мудрості, аби запобігти ескалації конфлікту.
- Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Путін використав фразу з фольклору, а не з пісні гурту "Красная плєсєнь", у якій подібною фразою описується зґвалтування мертвої красуні.