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Білий дім відповів на "терпи, красуне" Путіна: Жарти про зґвалтування обурюють

Четвер, 10 лютого 2022, 09:06
Білий дім відповів на терпи, красуне Путіна: Жарти про зґвалтування обурюють
Джен Псакі, фото Getty Images

У Білому домі у відповідь на слова президента Росії Володимира Путіна "терпи, моя красуне" на адресу України заявили, що будь-який жарт про згвалтування викликає обурення.

Джерело: речниця Білого дому Джен Псакі на брифінгу

Деталі: Псакі попросили прокоментувати репліку Володимира Путіна на адресу України, яку багато російськомовних людей витлумачили як "жарт" про зґвалтування. Її спитали, чи не знижує це шанси на дипломатичний вихід із кризи і чи повідомив Білий дім російську сторону, що "це не круто".

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Пряма мова Псакі: "Ну, по-перше, я б сказала, що будь-який жарт про зґвалтування, безумовно, викликав би обурення всіх у цьому уряді, чи то з вуст американського чиновника чи іноземного чиновника.

Я також зазначу, що ми ніколи не стримували занепокоєння щодо неправдивості деяких заяв, які лунають з уст президента Путіна та представників російського керівництва, а також войовничої риторики, яку вони виголошують".

Деталі: Псакі додала, що "звичайно, цей жарт був би не те, що ми (толеруємо – ред.)…", але не відповіла, чи Білий дім докоряв за це Кремлю.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 7 лютого Володимир Путін глузливо відреагував на слова Володимира Зеленського про те, що українському президента не подобається жоден пункт Мінських угод, але їх треба виконувати: "Подобається, не подобається – терпи, моя красуне. (російською: "нравится, не нравится – терпи, моя красавица" – ред.). Треба виконувати. Інакше ніяк".
  • Президент Володимир Зеленський відреагував на це стримано: сказав, що Україна справді красуня, "моя" з боку Путіна – це перебір, а українська терплячість є проявом мудрості, аби запобігти ескалації конфлікту.
  • Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Путін використав фразу з фольклору, а не з пісні гурту "Красная плєсєнь", у якій подібною фразою описується зґвалтування мертвої красуні.

Олена Рощенко, УП
Теми: ПутінСШАУкраїна
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