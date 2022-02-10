Белый дом ответил на "терпи, красавица" Путина: Шутки об изнасиловании возмущают

В Белом доме в ответ на слова президента России Владимира Путина "терпи, моя красавица" в адрес Украины заявили, что любая шутка об изнасиловании вызывает возмущение.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге

Детали: Псаки попросили прокомментировать реплику Владимира Путина в адрес Украины, которую многие русскоязычные люди истолковали как "шутку" об изнасиловании. Ее спросили, не снижает ли это шансы на дипломатический выход из кризиса и сообщил ли Белый дом российской стороне, что "это не круто".

Прямая речь Псаки: "Ну, во-первых, я бы сказала, что любая шутка об изнасиловании, безусловно, вызвала бы возмущение всех в этом правительстве, будь то уста американского чиновника или иностранного чиновника.

Я также отмечу, что мы никогда не сдерживали обеспокоенность по поводу неправдивости некоторых заявлений, звучащих из уст президента Путина и представителей российского руководства, а также воинственной риторики, которую они провозглашают".

Детали: Псаки добавила, что "конечно, эта шутка была бы не то, что мы (толеруем – ред.)…", но не ответила, упрекал ли Белый дом за это Кремль.

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