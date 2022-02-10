Два опитування в "Дії" вже зібрали по 200 тисяч відповідей: за що голосують

У двох опитуваннях, запущених у застосунку "Дія" два дні тому, вже взяли участь близько 200 тисяч українців.

Джерело: Telegram "Дія", журналіст "Української правди"

Деталі: Нову послугу з опитуваннями презентували на Diia Summit 8 лютого.

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Зараз у застосунку "Дія" доступні 2 опитування: яка нова цифрова послуга найкорисніша та як назвати новий проєкт президента.

Згодом з‘являтимуться нові опитування, обіцяють у "Дії".

Зараз в опитуванні щодо ідеї роздати смартфони вакцинованим проти коронавірусу пенсіонерам взяли участь майже 206 тисяч українців – і перемагає варіант, що цей проєкт варто назвати є-Смартфон (73%).

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В опитуванні щодо найбільш корисної серед нових цифрової послуги взяли участь понад 199 тисяч громадян – і найбільш популярна відповідь: зміна місця реєстрації онлайн (42%).

Щоб пройти опитування в "Дії" потрібно відкрити застосунок, зайти у "Послуги", вибрати "Опитування" – і проголосувати.

Команда "держави у смартфоні" зазначає: "Впевнені, що опитування в Дії стануть вашим улюбленим інструментом електронної демократії. Адже пройшовши опитування за 2 кліки в застосунку, ви можете спілкуватися з державою та висловлювати власну думку".

Нагадаємо: Команда президента Володимира Зеленського з початку його каденції працює над тим, щоб українці змогли голосувати онлайн на виборах. У серпні 2019 року Михайло Федоров, який тепер очолює Міністерство цифрової трансформації, говорив про проєкт "The Vote" і анонсував онлайн-голосування вже на виборах 2024 року.

У листопаді 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що питання онлайн-голосування на виборах опрацьовується з компаніями-гігантами Microsoft та Apple. Він не зміг сказати, коли ця ідея стане реальністю, але запевнив також,що люди зможуть голосувати і очно, у звичний спосіб.