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Два опроса в "Дія" уже собрали по 200 тысяч ответов: за что голосуют

Четверг, 10 февраля 2022, 14:46
Два опроса в Дія уже собрали по 200 тысяч ответов: за что голосуют
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В двух опросах, запущенных в приложении "Дія" два дня назад, уже приняли участие порядка 200 тысяч украинцев.

Источник: Telegram "Дія", журналист "Украинской правды"

Детали: Новую услугу с опросами представили на Diia Summit 8 февраля.

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Сейчас в приложении "Дія" доступны 2 опроса: какая новая цифровая услуга самая полезная и как назвать новый проект президента.

Со временем будут появляться новые опросы, обещают в "Дія".

 

Сейчас в опросе по поводу идеи раздать смартфоны вакцинированным против коронавируса пенсионерам приняли участие почти 206 тысяч украинцев – и побеждает вариант, что этот проект следует назвать е-Смартфон (73%).

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В опросе о наиболее полезной среди новых цифровой услуге приняли участие более 199 тысяч граждан – и самый популярный ответ: изменение места регистрации онлайн (42%).

 

Чтобы пройти опрос в сервисе "Дія", нужно открыть приложение, зайти в "Услуги" (Послуги), выбрать "Опрос" (Опитування) – и проголосовать.

Команда "государства в смартфоне" отмечает: "Уверены, что опросы "Дії" станут вашим любимым инструментом электронной демократии. Ведь, пройдя опрос за 2 клика в приложении, вы можете общаться с государством и высказывать свое мнение".

Напомним: Команда президента Владимира Зеленского с начала его каденции работает над тем, чтобы украинцы смогли голосовать онлайн на выборах. В августе 2019 года Михаил Федоров, который теперь возглавляет Министерство цифровой трансформации, говорил о проекте “The Vote” и анонсировал онлайн-голосование уже на выборах 2024 года.

В ноябре 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос онлайн-голосования на выборах прорабатывается с компаниями-гигантами Microsoft и Apple. Он не смог сказать, когда эта идея станет реальностью, но заверил также, что люди смогут голосовать и очно, привычным образом.

Алена Рощенко, УП
Темы: Діяопрос
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