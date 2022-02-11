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У Києві понад 4 тисячі нових хворих на коронавірус і 32 смерті

П'ятниця, 11 лютого 2022, 11:02
Фото КМДА

За добу 10 лютого у столиці зафіксували рекордні 4 104 нових випадки коронавірусу, 32 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "За добу 4 104 підтверджених випадки захворювання на коронавірус і 32 летальних випадки від вірусу".

Деталі: Серед нових хворих понад 300 дітей – 177 дівчаток від 2 місяців до 17 років і 153 хлопчики від 1 місяця до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському (746), Деснянському (603) та в Дарницькому (515) районах.

До лікарень столиці госпіталізували 113 хворих на коронавірус та 242 людини з підозрою на Covid-19 і пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці 398 065 підтверджених випадків коронавірусу, 8 685 хворих померли, подолали вірус 345 988 мешканців міста, з них 1 193 за минулу добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Смертей стає менше, більше хворіють діти. Covid-прогноз в Україні

Передісторія: 

  • У Києві за добу 4 лютого виявили рекордні 3173 випадки Covid, померли 11 хворих.
  • За добу 8 лютого у столиці зареєстрували рекордну кількість нових випадків коронавірусу – 3 684, померли від вірусу 22 людини, зокрема, чоловік 28 років.  
  • За добу 9 лютого у столиці зафіксували рекордну кількість хворих на коронавірус – 3 880 осіб, також зросла кількість смертей – за добу померли 25 людей.

Українська правда
Теми: Київкоронавірус
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