У Києві понад 4 тисячі нових хворих на коронавірус і 32 смерті

За добу 10 лютого у столиці зафіксували рекордні 4 104 нових випадки коронавірусу, 32 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "За добу 4 104 підтверджених випадки захворювання на коронавірус і 32 летальних випадки від вірусу".

Деталі: Серед нових хворих понад 300 дітей – 177 дівчаток від 2 місяців до 17 років і 153 хлопчики від 1 місяця до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському (746), Деснянському (603) та в Дарницькому (515) районах.

До лікарень столиці госпіталізували 113 хворих на коронавірус та 242 людини з підозрою на Covid-19 і пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці 398 065 підтверджених випадків коронавірусу, 8 685 хворих померли, подолали вірус 345 988 мешканців міста, з них 1 193 за минулу добу.

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