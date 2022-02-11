В Киеве более 4 тысяч новых больных коронавирусом и 32 смерти
За сутки 10 февраля в столице зафиксировали рекордные 4 104 новых случая коронавируса, 32 больных умерли.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook
Прямая речь Кличко: "За сутки 4 104 подтвержденных случая заболевания коронавирусом и 32 летальных случая от вируса".
Детали: Среди новых больных более 300 детей – 177 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 153 мальчика от 1 месяца до 17 лет.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском (746), Деснянском (603) и Дарницком (515) районах.
В больницы столицы госпитализировали 113 больных коронавирусом и 242 человека с подозрением на Covid-19 и пневмониями.
Всего с начала пандемии в столице 398 065 подтвержденных случаев коронавируса, 8 685 больных умерли, преодолели вирус 345 988 жителей города, из них 1 193 за минувшие сутки.
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Предыстория:
- В Киеве за сутки 4 февраля обнаружили рекордные 3173 случая Covid, умерли 11 больных.
- За сутки 8 февраля в столице зарегистрировали рекордное количество новых случаев коронавируса – 3 684, умерли от вируса 22 человека, в том числе мужчина 28 лет.
- За сутки 9 февраля в столице зафиксировали рекордное количество больных коронавирусом – 3 880 человек, также возросло количество смертей – за сутки умерли 25 человек.