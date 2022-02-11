Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Масштабні вишколи тероборони та резервістів можуть розпочати у березні – глава ЗСУ

Мазуренко Альона П'ятниця, 11 лютого 2022, 18:15
фото: ОПУ

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний розповів, що вишколи резервістів та тероборони, за досягнення необхідних умов, можуть бути розпочаті у березні.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Деталі: За словами Залужного, система управління теробороною складається з командування, 4-х регіональних управлінь, 29 бригад та 150 батальйонів.

Крім того, є ще добровольчі формування територіальних громад.

Пряма мова: "Мета всього цього – щоб спротив був у кожному місті, кожному селі, на кожній вулиці і в кожному будинку".

Деталі: Головнокомандувач ЗСУ також заявив, що у кожному батальйоні тероборони мають бути приміщення для зберігання зброї, боєприпасів, а також майна, таємних документів та приміщення для роботи фінансово-економічної частини.

Залужний розповів, що наразі батальйони тероборони в 13 прикордонних областях укомплектовані не менш ніж на 70%, і до кінця березня цей показник буде доведено до 90%.

Крім того, у ЗСУ є мета на кінець березня мати не менше 70% резервістів, що проходитимуть службу.

Пряма мова: "Нас цікавить півтора-два мільйони достатньо мотивованих громадян, які бажають захистити свою домівку, сім’ю, країну, яких ми маємо підготувати".

Він також заявив, що за досягнення необхідних умов у березні можуть бути розпочаті масові вишколи з резервістами та військовозобов’язаними сил тероборони.

Читайте також: Партизани для Путіна. Хто і як захищатиме Київ у разі повномасштабного вторгнення Росії

Передісторія: 

  • Залужний заявив, що було б добре залучити до служби в резерві Сил територіальної оборони від півтора до двох мільйонів мотивованих громадян.
  • З 4 лютого запрацювала "гаряча лінія" Командування Сил територіальної оборони ЗС України, яка відповідатиме на запитання українців.
  • У перший день 2022 року в Офісі президента опублікували указ президента Володимира Зеленського про призначення Галушкіна командувачем сил тероборони ЗСУ.
  • У цей же день набув чинності закон "Про національний спротив", який регулює діяльність підрозділів тероборони в умовах воєнного та надзвичайного стану. Передовсім, до їхнього складу залучатимуть ветеранів армії, воєнізованих та правоохоронних підрозділів. Однак не допускатимуть тих, у кого було більше двох судимостей або засуджених за тяжкий чи особливо тяжкий злочин.
  • У січні Верховна Рада внесла зміни до закону, яким пришвидшено формування Сил тероборони в трьох етапах.

Теми: Збройні силиУкраїназброя
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Скандал із Євробаченням: прикордонники не видавали Паш довідку про поїздку в Крим

відеоДТП з кортежем Ярославського: з моргу зник одяг загиблого чоловіка

відеоТих, хто напав на знімальну групу Михайла Ткача, уже встановили – Монастирський

фотоРосія відпрацьовує "захист" Криму морською авіацією, "Ураганами" та "Градами"

Теракт біля телеканалу "Еспресо": слідство завершено, силовики назвали мотив

Держдума попросила Путіна визнати ОРДЛО

Усі новини...
Збройні сили
США завершили переміщення до Польщі 1700 військових 82-ї повітряно-десантної дивізії
В Україну доставили ще боєприпаси з США – загалом уже 1300 тонн
Найближчими днями Україна отримає ракетні комплекси Stinger від Литви
Останні новини
16:44
В Україні тяжкохворим пацієнтам зможуть безоплатно надавати ліки, які ще досліджують
16:26
Британія готова відрізати РФ від фінансових ринків у разі наступу
16:04
ФОТОЗі супутників помітили посилену активність російських військ біля кордонів – Reuters
16:03
Кравчук, Кучма і Ющенко - підписантам Будапештського меморандуму: Доведіть свою силу
15:54
У США вважають рішення Держдуми про визнання ОРДЛО порушенням Мінських угод
15:47
В Україні з’явиться оператор систем накопичення енергії
15:46
Визнання Росією ОРДЛО: МЗС України попереджає РФ про наслідки
15:26
Столтенберг про намір РФ визнати ОРДЛО: порушення міжнародного права і "Мінська"
15:24
Експорт та імпорт України збільшився на третину
15:13
Більше половини українців готові чинити опір збройному наступу Росії – опитування
Усі новини...