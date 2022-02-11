Масштабні вишколи тероборони та резервістів можуть розпочати у березні – глава ЗСУ
Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний розповів, що вишколи резервістів та тероборони, за досягнення необхідних умов, можуть бути розпочаті у березні.
Джерело: пресслужба Офісу президента
Деталі: За словами Залужного, система управління теробороною складається з командування, 4-х регіональних управлінь, 29 бригад та 150 батальйонів.
Крім того, є ще добровольчі формування територіальних громад.
Пряма мова: "Мета всього цього – щоб спротив був у кожному місті, кожному селі, на кожній вулиці і в кожному будинку".
Деталі: Головнокомандувач ЗСУ також заявив, що у кожному батальйоні тероборони мають бути приміщення для зберігання зброї, боєприпасів, а також майна, таємних документів та приміщення для роботи фінансово-економічної частини.
Залужний розповів, що наразі батальйони тероборони в 13 прикордонних областях укомплектовані не менш ніж на 70%, і до кінця березня цей показник буде доведено до 90%.
Крім того, у ЗСУ є мета на кінець березня мати не менше 70% резервістів, що проходитимуть службу.
Пряма мова: "Нас цікавить півтора-два мільйони достатньо мотивованих громадян, які бажають захистити свою домівку, сім’ю, країну, яких ми маємо підготувати".
Він також заявив, що за досягнення необхідних умов у березні можуть бути розпочаті масові вишколи з резервістами та військовозобов’язаними сил тероборони.
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Передісторія:
- Залужний заявив, що було б добре залучити до служби в резерві Сил територіальної оборони від півтора до двох мільйонів мотивованих громадян.
- З 4 лютого запрацювала "гаряча лінія" Командування Сил територіальної оборони ЗС України, яка відповідатиме на запитання українців.
- У перший день 2022 року в Офісі президента опублікували указ президента Володимира Зеленського про призначення Галушкіна командувачем сил тероборони ЗСУ.
- У цей же день набув чинності закон "Про національний спротив", який регулює діяльність підрозділів тероборони в умовах воєнного та надзвичайного стану. Передовсім, до їхнього складу залучатимуть ветеранів армії, воєнізованих та правоохоронних підрозділів. Однак не допускатимуть тих, у кого було більше двох судимостей або засуджених за тяжкий чи особливо тяжкий злочин.
- У січні Верховна Рада внесла зміни до закону, яким пришвидшено формування Сил тероборони в трьох етапах.