Военную подготовку терробороны и резервистов могут начать в марте – глава ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный рассказал, что военную подготовку резервистов и терробороны, при достижении необходимых условий, могут быть начаты в марте.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Детали: По словам Залужного, система управления терробороной состоит из командования, 4 региональных управлений, 29 бригад и 150 батальонов.

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Кроме того, есть еще добровольческие формирования территориальных общин.

Прямая речь: "Цель всего этого – чтобы сопротивление было в каждом городе, каждом селе, на каждой улице и в каждом доме".

Детали: Главнокомандующий ВСУ также заявил, что в каждом батальоне терробороны должно быть помещение для хранения оружия, боеприпасов, а также имущества, тайных документов и помещения для работы финансово-экономической части.

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Залужный рассказал, что в настоящее время батальоны терробороны в 13 приграничных областях укомплектованы не менее чем на 70%, и до конца марта этот показатель будет доведен до 90%.

Кроме того, у ВСУ есть цель на конец марта иметь не менее 70% резервистов, которые будут проходить службу.

Прямая речь: "Нас интересует полтора-два миллиона достаточно мотивированных граждан, желающих защитить свой дом, семью, страну, которых мы должны подготовить".

Он также заявил, что при достижении необходимых условий в марте могут начать массовую военную подготовку с резервистами и военнообязанными сил терробороны.

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