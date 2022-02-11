Военную подготовку терробороны и резервистов могут начать в марте – глава ВСУ
Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный рассказал, что военную подготовку резервистов и терробороны, при достижении необходимых условий, могут быть начаты в марте.
Источник: пресс-служба Офиса президента
Детали: По словам Залужного, система управления терробороной состоит из командования, 4 региональных управлений, 29 бригад и 150 батальонов.
Кроме того, есть еще добровольческие формирования территориальных общин.
Прямая речь: "Цель всего этого – чтобы сопротивление было в каждом городе, каждом селе, на каждой улице и в каждом доме".
Детали: Главнокомандующий ВСУ также заявил, что в каждом батальоне терробороны должно быть помещение для хранения оружия, боеприпасов, а также имущества, тайных документов и помещения для работы финансово-экономической части.
Залужный рассказал, что в настоящее время батальоны терробороны в 13 приграничных областях укомплектованы не менее чем на 70%, и до конца марта этот показатель будет доведен до 90%.
Кроме того, у ВСУ есть цель на конец марта иметь не менее 70% резервистов, которые будут проходить службу.
Прямая речь: "Нас интересует полтора-два миллиона достаточно мотивированных граждан, желающих защитить свой дом, семью, страну, которых мы должны подготовить".
Он также заявил, что при достижении необходимых условий в марте могут начать массовую военную подготовку с резервистами и военнообязанными сил терробороны.
Предыстория:
- С 4 февраля заработала "горячая линия" Командования Сил территориальной обороны ВС Украины, отвечающей на вопросы украинцев.
- В первый день 2022 года в Офисе президента опубликовали указ президента Владимира Зеленского о назначении Галушкина командующим сил теробороны ВСУ.
- В этот же день вступил в силу закон "О национальном сопротивлении", регулирующий деятельность подразделений теробороны в условиях военного и чрезвычайного положения. Прежде всего, в их состав будут привлекаться ветераны армии, военизированные и правоохранительные подразделения. Однако не будут допускать тех, у кого было больше двух судимостей или осужденных за тяжкое или особо тяжкое преступление.
- В январе Верховная Рада внесла изменения в закон, ускоряющий формирование Сил теробороны в три этапа.