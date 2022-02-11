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РНБО планує в майбутньому "гастролювати" в різних містах країни

Денис КарловськийП'ятниця, 11 лютого 2022, 18:30
РНБО планує в майбутньому гастролювати в різних містах країни
Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: пресслужба РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що в майбутньому будуть частіше проводити виїзні засідання відомства в обласних центрах та містах України.

Джерело: трансляція пресбрифінгу Данілова

Пряма мова Данілова: "Президент дав доручення – я можу вам сказати – наступне засідання (РНБО – ред.) у нас також буде виїзне.

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Є сьогодні пропозиції від президента, щоби не тільки в Києві відбувалися засідання РНБО по важливих питаннях нашої країни. І ми будемо по регіонах проводити ці засідання для того, щоб безпосередньо тут вирішувати і допомагати спільно працювати в цьому питанні".

Деталі: Данілов пояснив, що місце проведення засідань визначає президент як голова РНБО

Секретар РНБО додав, що на засіданні РНБО 11 лютого в Харкові, зокрема, розглядали і питання безпеки Харківщини на тлі загрози російського нападу. За його словами, на засіданні слухали доповідь очільника Харківської обласної державної адміністрації Синєгубова Олега стосовно етапу формування загонів територіальної оборони в області.

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Крім того, посадовець пояснив, що в Харкові засідання 11 лютого проводили також тому, що в Харкові був запланований ще й захід Конгресу місцевих і регіональних рад, у якому брали участь президент та очільники урядових відомств.

Що було раніше: 11 лютого засідання РНБО проводили в Харкові. Співрозмовники "Української правди" в Апараті РНБО пояснювали, що таким чином хочуть наочно розглянути питання безпеки Харківщини як прикордонної з Росією області.

На ньому, зокрема, проголосували за запровадження обмежувальних санкцій проти телеканалу "НАШ", який належить колишньому народному депутатові Євгенію Мураєву.

Теми: РНБОДаніловрегіониЗеленський
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