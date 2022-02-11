СНБО планирует в будущем "гастролировать" в разных городах страны

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в будущем будут чаще проводить выездные заседания ведомства в областных центрах и городах Украины.

Источник: трансляция пресс-брифинга Данилова

Прямая речь Данилова: "Президент дал поручение – я могу вам сказать – следующее заседание (СНБО – ред.) у нас также будет выездное.

Реклама:

Есть сегодня предложения от президента, чтобы не только в Киеве проходили заседания СНБО по важным вопросам нашей страны. И мы будем по регионам проводить эти заседания для того, чтобы здесь решать и помогать совместно работать в этом вопросе".

Детали: Данилов объяснил, что место проведения заседаний определяет президент как глава СНБО

Секретарь СНБО добавил, что на заседании СНБО 11 февраля в Харькове, в частности, рассматривался и вопрос безопасности Харьковской области на фоне угрозы российского нападения. По его словам, на заседании слушали доклад главы Харьковской облгосадминистрации Синегубова Олега относительно этапа формирования отрядов территориальной обороны в области.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, чиновник разъяснил, что в Харькове заседание 11 февраля проводилось также потому, что в Харькове было запланировано мероприятие ещё и Конгресса местных и региональных советов, на котором присутствовали президент и главы других правительственных ведомств.

Что было раньше: 11 февраля заседание СНБО проводилось в Харькове. Собеседники Украинской правды в Аппарате СНБО объясняли, что таким образом хотели наглядно рассмотреть вопросы безопасности Харьковской области как пограничной с Россией.

На нем, в частности, проголосовали за введение ограничительных санкций против телеканала "НАШ", принадлежащего бывшему народному депутату Евгению Мураеву.