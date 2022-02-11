Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

СНБО планирует в будущем "гастролировать" в разных городах страны

Денис КарловскийПятница, 11 февраля 2022, 19:30

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в будущем будут чаще проводить выездные заседания ведомства в областных центрах и городах Украины.

Источник: трансляция пресс-брифинга Данилова

Прямая речь Данилова: "Президент дал поручение – я могу вам сказать – следующее заседание (СНБО – ред.) у нас также будет выездное.

Есть сегодня предложения от президента, чтобы не только в Киеве проходили заседания СНБО по важным вопросам нашей страны. И мы будем по регионам проводить эти заседания для того, чтобы здесь решать и помогать совместно работать в этом вопросе".

Детали: Данилов объяснил, что место проведения заседаний определяет президент как глава СНБО

Секретарь СНБО добавил, что на заседании СНБО 11 февраля в Харькове, в частности, рассматривался и вопрос безопасности Харьковской области на фоне угрозы российского нападения. По его словам, на заседании слушали доклад главы Харьковской облгосадминистрации Синегубова Олега относительно этапа формирования отрядов территориальной обороны в области.

Кроме того, чиновник разъяснил, что в Харькове заседание 11 февраля проводилось также потому, что в Харькове было запланировано мероприятие ещё и Конгресса местных и региональных советов, на котором присутствовали президент и главы других правительственных ведомств.

Что было раньше: 11 февраля заседание СНБО проводилось в Харькове. Собеседники Украинской правды в Аппарате СНБО объясняли, что таким образом хотели наглядно рассмотреть вопросы безопасности Харьковской области как пограничной с Россией.

На нем, в частности, проголосовали за введение ограничительных санкций против телеканала "НАШ", принадлежащего бывшему народному депутату Евгению Мураеву.

Темы: СНБОДаниловрегионыЗеленский


powered by lun.ua
Главное сегодня

Скандал с Евровидением: пограничники не выдавали Паш справку о поездке в Крым

видеоДТП с кортежем Ярославского: из морга исчезла одежда погибшего мужчины

видеоНапавших на съемочную группу Михаила Ткача уже установили – Монастырский

фотоРоссия отрабатывает "защиту" Крыма морской авиацией, "Ураганами" и "Градами"

Теракт возле телеканала "Эспрессо": следствие завершено, силовики назвали мотив

Госдума попросила Путина признать ОРДЛО

Все новости...
СНБО
Данилов назвал "чепухой" слова о военном возвращении Донбасса
СНБО о блокировке морей: У нас есть доступ ко всем своим портам
Данилов о "финляндизации" Украины: У нас такое уже было, привело к войне и оккупации Крыма
Последние новости
17:09
Bees Airline вынуждена перегнать все самолеты за границу
17:06
Путин прокомментировал решение Госдумы по ОРДЛО напоминанием о "Минске"
17:05
КГГА обновила адреса укрытий и бомбоубежищ
16:44
В Украине тяжелобольным пациентам смогут бесплатно предоставлять лекарства, которые еще исследуют
16:26
Британия готова отрезать РФ от финансовых рынков в случае наступления
16:04
Со спутников заметили усиленную активность российских войск у границ – Reuters
16:03
Кравчук, Кучма и Ющенко - подписантам Будапештского меморандума: Докажите свою силу
15:54
В США считают решение Госдумы о признании ОРДЛО нарушением Минских соглашений
15:47
В Украине появится оператор систем накопления энергии
15:46
Признание Россией ОРДЛО: МИД Украины предупреждает РФ о последствиях
Все новости...