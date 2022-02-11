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Данілов про "фінляндизацію" України: У нас таке вже було, призвело до війни та окупації Криму

П'ятниця, 11 лютого 2022, 18:39
Данілов про фінляндизацію України: У нас таке вже було, призвело до війни та окупації Криму
данілов, фото: уп

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов нагадав, що "фінляндизація" була в Україні до 2014 року та призвела до війни на Донбасі та окупації Росією Криму.

Джерело: Данілов під час брифінгу після засідання РНБО

Пряма мова Данілова: "Фінляндизація" - у нас є норма Конституції, яка, щоб була скасована, має зібрати 300 голосів нардепів. Я хочу подивитися, хто буде подивитися, хто буде голосувати за те, щоб наша країна не була в НАТО та не рухалася в ЄС…

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У нас була умовна "фінляндизація" - ми були державою, яка позаблокова, не мала відношення ні до кого, чим це закінчилося – ми з вами бачили на власні очі.

У нас у 2014 році забрали військовим шляхом АР Крим, Російська Федерація почала війну на територію Донецької та Луганської областей".

Довідково: "Фінляндизація" стосується суворого нейтралітету Фінляндії під час холодної війни, закріпленого в договорі з Москвою 1948 року, коли напруженість між Радянським Союзом і Заходом була на високому рівні. 

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: Американське видання The New York Times писало, президент Франції Еммануель Макрон заявив журналістам під час польоту до Москви, що "фінляндизація" України була "однією з моделей на столі" для ослаблення напруженості з Росією.

Роман Петренко, УП
Теми: ДаніловРНБОНАТОРосія
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