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Данилов о "финляндизации" Украины: У нас такое уже было, привело к войне и оккупации Крыма

Пятница, 11 февраля 2022, 18:39
Данилов о финляндизации Украины: У нас такое уже было, привело к войне и оккупации Крыма
данилов, фото уп

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов напомнил, что "финляндизация" была в Украине до 2014 года и привела к войне в Донбассе и оккупации Россией Крыма.

Источник: Данилов во время брифинга после заседания СНБО

Прямая речь Данилова: "Финляндизация" – у нас есть норма Конституции, которая, чтобы была отменена, должна собрать 300 голосов нардепов. Я хочу посмотреть, кто будет посмотреть, кто будет голосовать за то, чтобы наша страна не была в НАТО и не двигалась в ЕС.

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У нас была условная "финляндизация" - мы были внеблоковым государством, не имела отношения ни к кому, чем это закончилось – мы с вами видели своими глазами.

У нас в 2014 году забрали военным путем АР Крым, Российская Федерация начала войну на территории Донецкой и Луганской областей".

Справка: "Финляндизация" касается строгого нейтралитета Финляндии во время холодной войны, закрепленного в договоре с Москвой 1948 года, когда напряженность между Советским Союзом и Западом была на высоком уровне.

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Предыстория: Американское издание "The New York Times" писало, президент Франции Эммануэль Макрон заявил журналистам во время полета в Москву, что "финляндизация" Украины была "одной из моделей на столе" для ослабления напряженности с Россией.

Роман Петренко, УП
Темы: ДаниловСНБОНАТОРосcия
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