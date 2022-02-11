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После закрытия канала "НАШ" Мураев пригрозил Зеленскому и анонсировал протест

Пятница, 11 февраля 2022, 19:49
После закрытия канала НАШ Мураев пригрозил Зеленскому и анонсировал протест
ЕВГЕНИЙ МУРАЕВ, ФОТО ИЗ ЕГО ФЕЙСБУКА

Владелец телеканала "НАШ", на который в пятницу СНБО наложил санкции, Евгений Мураев заявил, что канал объявит бессрочные акции протеста.

Источник: Мураев на митинге в Харькове

Прямая речь Мураева: "То, что прозвучало (на брифинге секретаря СНБО – ред.), это означает закрытие телеканала "НАШ". Это значит, что мы будем пока в интернете, но с понедельника мы переходим к бессрочным акциям протеста… О том, как это будет и где, мы сообщим дополнительно…

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По нашей информации, докладывал Баканов (глава СБУ – ред.). Вопрос принят без обсуждения, без документов, без доказательств. Это форма расправы".

Детали: Мураев также обратился к президенту Владимиру Зеленскому.

Прямая речь: "Я не хотел говорить многих вещей и многое делать. Теперь я понимаю, что я должен. Владимир Александрович, это твоя последняя ошибка, и мы точно станем твоим приговором".

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Предыстория:

  • 11 февраля Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции в отношении телеканала "НАШ", принадлежащего экснардепу Евгению Мураеву.

Украинская правда
Темы: Мураевтелевидениепропаганда
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