Запаси, зв'язок, план евакуації: як Київ готується до можливого наступу РФ

Мер Києва Віталій Кличко розповів, як столична влада працює в режимі підготовки до роботи в умовах можливої надзвичайної ситуації.

Джерело: Кличко в Telegram

Пряма мова: "Київ – великий мегаполіс. І має розгалужену та складну інфраструктуру життєзабезпечення, стабільна робота якої в надзвичайній ситуації - чи не найголовніше завдання.

Тому наші зусилля спрямовані на те, щоб упередити чи подолати як можливі провокації, так і вистояти в умовах військового нападу".

Деталі: За словами Кличка, в координації з НЕК "Укренерго" було знайдено можливості і забезпечено додаткове виробництво електроенергії на ТЕЦ.

Зокрема, протягом грудня-січня в постійній роботі знаходяться 3-4 блоки. Це дозволяє забезпечити безперебійне енергопостачання Києва, запевнив мер. Насамперед медичних закладів, підприємств критичної інфраструктури, установ соціальної сфери.

За словами очільника столиці, було створено запаси палива, встановлено електрогенератори для безперебійної роботи в надзвичайній ситуації систем управління містом та ТЕЦ столиці на період до 10 діб. Підприємства забезпечені гарантованим безперебійним зв’язком на випадок відсутності мобільного зв’язку та інтернету.

Кличко стверджує, що столиця вдосконалює систему оповіщення, яка охоплює як окремо персонал міських служб, так і населення.

"Розробили також нову систему оповіщення, аналогів якої в Україні немає. На її будівництво плануємо виділити з бюджету міста майже 11 млн. грн", пише мер, але деталей не рокриває.

За словами Кличка, наразі сили та засоби цивільного захисту Києва (комунальні служби, аварійно-рятувальні служби та інші) складають: 13,5 тисяч людей особового складу та понад 780 одиниць техніки.

Також розгортаються і сили територіальної бригади для оборони Києва.

Пряма мова: "У Києві створені комісії з питань евакуації – на рівні КМДА та в кожному районі. Затверджений План евакуації населення. Він визначає місця розташування збірних евакуаційних пунктів, кількість необхідного транспорту та безпечні райони для розміщення населення.

Вже два тижні тривають тематичні навчання з педагогічними колективами та батьками в школах. Розроблені інструкції, як діяти і різним закладам та установам, враховуючи специфіку їх роботи – медзакладам, школам та садкам, закладам соціального захисту та інших".