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Запасы, связь, план эвакуации: как Киев готовится к возможному наступлению РФ

Пятница, 11 февраля 2022, 22:50
фото ГСЧС

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как столичные власти работают в режиме подготовки к работе в условиях возможной чрезвычайной ситуации.

Источник: Кличко в Telegram

Прямая речь: "Киев – большой мегаполис. И имеет разветвленную и сложную инфраструктуру жизнеобеспечения, стабильная работа которой в чрезвычайной ситуации - самая главная задача.

Поэтому наши усилия направлены на то, чтобы предотвратить или преодолеть возможные провокации, так и выстоять в условиях военного нападения".

Детали: По словам Кличко, в координации с НЭК "Укрэнерго" были найдены возможности и обеспечено дополнительное производство электроэнергии на ТЭЦ.

В частности, в течение декабря-января в постоянной работе находятся 3-4 блока. Это позволяет обеспечить бесперебойное энергоснабжение Киева, заверил мэр. Прежде всего медицинских учреждений, предприятий критической инфраструктуры, учреждений социальной сферы.

По словам мэра столицы, были созданы запасы топлива, установлены электрогенераторы для бесперебойной работы в чрезвычайной ситуации систем управления городом и ТЭЦ на период до 10 суток. Предприятия обеспечены гарантированной бесперебойной связью на случай отсутствия мобильной связи и Интернета.

Кличко утверждает, что столица усовершенствует систему оповещения, которая охватывает как отдельно персонал городских служб, так и население.

"Разработали также новую систему оповещения, аналогов которой в Украине нет. На ее строительство планируем выделить из бюджета города почти 11 млн. грн", пишет мэр, но деталей не раскрывает.

По словам Кличко, в настоящее время силы и средства гражданской защиты Киева (коммунальные службы, аварийно-спасательные службы и другие) составляют: 13,5 тысячи человек личного состава и более 780 единиц техники.

Также разворачиваются силы территориальной бригады для обороны Киева.

Прямая речь: "В Киеве созданы комиссии по вопросам эвакуации – на уровне КГГА и в каждом районе. Утвержден План эвакуации населения. Он определяет местонахождение сборных эвакуационных пунктов, количество необходимого транспорта и безопасные районы для размещения населения".

Уже две недели продолжаются тематические учения с педагогическими коллективами и родителями в школах. Разработаны инструкции, как поступать и различным учреждениям, учитывая специфику их работы – медучреждениям, школам и садам, учреждениям социальной защиты и другим".

Украинская правда
Темы: войнаКива


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