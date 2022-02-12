Covid в Украине: за сутки умерло 265 больных, больше всего в Киеве

За сутки 11 февраля в Украине зафиксировано 38 212 новых случаев Covid, умерли 265 больных.

Источник: Минздрав

Детали: Госпитализированы с подтвержденным Covid или подозрением 3 753 человек, выздоровели 19 943 человек.

Среди новых больных – 3029 детей и 864 медработника.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Киеве – 4229 (антирекорд), как и больше всего смертей – 34.

В Одесской области выявили 3670 новых случаев, в Днепропетровской области – 2596, во Львовской – 2351.

За сутки против Covid вакцинировано 74 038 человек. Первую дозу получили 20260 человек, вторую дозу – 32286, дополнительную дозу – 725, бустерную дозу – 20767 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 15 561 673 человека, из них получили первую дозу – 15 561 671 человек, получили две дозы – 14 932 864 человека, получили дополнительную дозу – 23 353 человека, бустерную дозу – 553 617 человек. В общей сложности проведено 31 071 505 прививок.

Что предшествовало: За сутки 10 февраля в Украине зафиксировали 41 229 случаев инфицирования коронавирусом и 236 смертей от Covid-19.

9 февраля в Украине подтвердили 41 694 случая коронавирусной болезни и 280 смертей от Covid.

10 февраля министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина находится на пике заболеваемости новой волной Covid-19.

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