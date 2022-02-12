Десятки бойових кораблів РФ вийшли в море для "навчань" біля Криму

Кораблі Чорноморського флоту Росії вийшли у море для "відпрацювання завдань оборони" узбережжя окупованого Криму.

Джерело: ТАСС із посиланням на прес-службу флоту

Дослівно: "Кораблі та підрозділи берегових військ Чорноморського флоту вийшли з Севастополя та Новоросійська на полігони бойової підготовки під час початкового етапу навчання, яке проводиться під керівництвом командувача ЧФ адмірала Ігоря Осипова".

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Деталі: Наголошується, що на навчаннях військові РФ відпрацюють дії з "оборони" морського узбережжя окупованого Криму, пунктів базування сил ЧФ, а також об'єктів економічного сектора Росії, морських комунікацій та районів морської економічної діяльності від можливих військових загроз умовного супротивника.

"На різних етапах навчань корабельні з'єднання та підрозділи берегових військ, авіація флоту виконають комплекс ракетних, артилерійських стрільб, завдання ракетних та бомбових ударів по морських, берегових і повітряних цілях", - додали у прес-службі.

Для виконання завдань у складі різнорідних угруповань, корабельних ударних груп та загонів десантних кораблів задіяно понад 30 бойових кораблів різного класу зі складу Чорноморського та інших флотів.

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Серед них – фрегати, сторожові кораблі, малі ракетні кораблі та ракетні катери, десантні кораблі, малі протичовнові кораблі, а також кораблі протимінної оборони.

У прес-службі нагадали, що навчання корабельних сил, морської авіації та підрозділів берегових військ Чорноморського флоту проводяться у рамках підготовки до військово-морського навчання під загальним керівництвом головнокомандувача Військово-морського флоту РФ адмірала Миколи Євменова.

Всього до участі у заходах ВМФ РФ залучається понад 140 бойових кораблів і суден забезпечення, понад 60 літальних апаратів, 1 тис. одиниць військової техніки, близько 10 тис. військовослужбовців.

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