Десятки боевых кораблей РФ вышли в море для "учений" возле Крыма

Корабли Черноморского флота России вышли в море для "отработки задач обороны" побережья оккупированного Крыма.

Источник: ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота

Дословно: "Корабли и подразделения береговых войск Черноморского флота вышли из Севастополя и Новороссийска на полигоны боевой подготовки в ходе начального этапа учения, которое проводится под руководством командующего ЧФ адмирала Игоря Осипова".

Детали: Отмечается, что на учениях военные РФ отработают действия по "обороне" морского побережья оккупированного Крыма, пунктов базирования сил ЧФ, а также объектов экономического сектора России, морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности от возможных военных угроз условного противника.

"На различных этапах учений корабельные соединения и подразделения береговых войск, авиация флота выполнят комплекс ракетных, артиллерийских стрельб, нанесение ракетных и бомбовых ударов по морским, береговым и воздушным целям", - добавили в пресс-службе.

Для выполнения задач в составе разнородных группировок, корабельных ударных групп и отрядов десантных кораблей задействовано более 30 боевых кораблей различного класса из состава Черноморского и других флотов.

Среди них – фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также корабли противоминной обороны.

В пресс-службе напомнили, что учения корабельных сил, морской авиации и подразделений береговых войск Черноморского флота проводятся в рамках подготовки к военно-морскому учению под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова.

Всего к участию в мероприятиях ВМФ РФ привлекается свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1 тыс. единиц военной техники, около 10 тыс. военнослужащих.

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