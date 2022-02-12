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Десятки боевых кораблей РФ вышли в море для "учений" возле Крыма

Катерина ТищенкоСуббота, 12 февраля 2022, 08:55
фото Минобороны РФ

Корабли Черноморского флота России вышли в море для "отработки задач обороны" побережья оккупированного Крыма.

Источник: ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота

Дословно: "Корабли и подразделения береговых войск Черноморского флота вышли из Севастополя и Новороссийска на полигоны боевой подготовки в ходе начального этапа учения, которое проводится под руководством командующего ЧФ адмирала Игоря Осипова".

Детали: Отмечается, что на учениях военные РФ отработают действия по "обороне" морского побережья оккупированного Крыма, пунктов базирования сил ЧФ, а также объектов экономического сектора России, морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности от возможных военных угроз условного противника.

"На различных этапах учений корабельные соединения и подразделения береговых войск, авиация флота выполнят комплекс ракетных, артиллерийских стрельб, нанесение ракетных и бомбовых ударов по морским, береговым и воздушным целям", - добавили в пресс-службе.

Для выполнения задач в составе разнородных группировок, корабельных ударных групп и отрядов десантных кораблей задействовано более 30 боевых кораблей различного класса из состава Черноморского и других флотов.

Среди них – фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также корабли противоминной обороны.

В пресс-службе напомнили, что учения корабельных сил, морской авиации и подразделений береговых войск Черноморского флота проводятся в рамках подготовки к военно-морскому учению под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова.

Всего к участию в мероприятиях ВМФ РФ привлекается свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1 тыс. единиц военной техники, около 10 тыс. военнослужащих.

Предыстория: 

  • Россия заблокировала судоходство на больших участках вдоль украинского побережья Черного и Азовского морей. Запрет начнет действовать в 23:00 (по киевскому времени) 13 февраля и заявленный конец – 23:00 (по Киеву) 19 февраля.
  • Администрации морских портов Украины сообщила, что проход судов в украинские порты в Черном море будет заблокирован на период военных "учений" РФ.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что по состоянию на 11 февраля Украина имеет доступ ко всем своим портам, несмотря на блокирование Россией части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военных учений.
  • По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Румынию поднимет вопрос блокады РФ в Черном и Азовском морях ради "учений".
  • В конце декабря американские журналисты со ссылкой на источники в разведке сообщали, что российское вторжение может начаться с морского побережья.

Темы: КрымРосcияЧерное море


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