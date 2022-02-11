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РНБО про блокування морів: Ми маємо доступ до всіх своїх портів

П'ятниця, 11 лютого 2022, 19:57
Олексій Данілов. Фото РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що станом на 11 лютого Україна має доступ до всіх своїх портів, попри блокування Росією частини акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки під приводом проведення військових навчань.

Джерело: Данілов на брифінгу після засідання РНБО 11 лютого

Пряма мова Данілова: "У нас на сьогоднішній день є вільний доступ до всіх портів, які є в нашій країні, і мова йде на сьогодні як про Азовське, так і про Чорне наше море.

У нас є сьогодні певні застереження стосовно проходу великих кораблів – Панамаксів – які везуть нам вугілля, але згідно з доповіддю, яку ми мали, на сьогоднішній день у нас таких проблем (загрози судноплавству – ред.) немає".

Деталі: За словами Данілова, якщо такі загрози з’являться, то про це відразу проінформують, як ЗМІ, так і міжнародних партнерів. Хоча, відзначив секретар РНБО, "партнери і без нас все це бачать, володіють всією інформацією, що стосується Чорного та Азовського морів".

Він також додав, що партнери України не припинять надавати нам допомогу, і нагадав про обіцянку ввести миттєві і жорсткі санкції проти Росії, якщо вона "далі буде сунутися на нашу країну".

Данілов підкреслив, що у Чорному морі постійно знаходяться "представники кораблів, які мають безпосереднє відношення до країн-членів НАТО".

Він також додав, що Україна зараз відбудовує свій Військово-морський флот, у чому їй "велику допомогу надає Великобританія і США".

Данілов уточнив, що ми вже отримали частину кораблів і ще отримаємо у цьому році. Зокрема, за його словами, мова йде про "військові кораблі, які обладнані відповідними елементами захисту і нападу у разі необхідності". Водночас загальну кількість кораблів, які отримає Україна, секретар РНБО не уточнив.

Що було раніше: 11 лютого Адміністрація морських портів України повідомила, що прохід суден до українських портів у Чорному морі буде заблоковано на період військових "навчань" РФ.

Передісторія: 

  • Росія заблокувала судноплавство на великих ділянках уздовж українського узбережжя Чорного та Азовського морів. Заборона почне діяти о 23:00 (за київським часом) 13 лютого і заявлений кінець – 23:00 (за Києвом) 19 лютого.
  • 8 лютого Росія перекинула 6 великих десантних кораблів Північного та Балтійського флотів спершу у Середземне, а потім у Чорне море нібито для участі у військових навчаннях.
  • ЗМІ також повідолмяли, що Росія перевозить ближче до Азовського моря швидкохідні патрульні катери з Балтійського й Каспійського морів.
  • Наприкінці грудня американські журналісти з посиланням на джерела в розвідці повідомляли, що російське вторгнення може початися з морського узбережжя.
  • Міністерство оборони України в грудні повідомляло, що Росія блокувала морські шляхи в Азовському морі через подібні "планові навчання" військового флоту. Тоді росіяни заборони судноплавство в 70% акваторії Азовського моря.

Ірина Балачук, УП
Теми: РНБОЧорне мореАзовське мореРосія
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