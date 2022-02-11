РНБО про блокування морів: Ми маємо доступ до всіх своїх портів

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що станом на 11 лютого Україна має доступ до всіх своїх портів, попри блокування Росією частини акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки під приводом проведення військових навчань.

Джерело: Данілов на брифінгу після засідання РНБО 11 лютого

Пряма мова Данілова: "У нас на сьогоднішній день є вільний доступ до всіх портів, які є в нашій країні, і мова йде на сьогодні як про Азовське, так і про Чорне наше море.

У нас є сьогодні певні застереження стосовно проходу великих кораблів – Панамаксів – які везуть нам вугілля, але згідно з доповіддю, яку ми мали, на сьогоднішній день у нас таких проблем (загрози судноплавству – ред.) немає".

Деталі: За словами Данілова, якщо такі загрози з’являться, то про це відразу проінформують, як ЗМІ, так і міжнародних партнерів. Хоча, відзначив секретар РНБО, "партнери і без нас все це бачать, володіють всією інформацією, що стосується Чорного та Азовського морів".

Він також додав, що партнери України не припинять надавати нам допомогу, і нагадав про обіцянку ввести миттєві і жорсткі санкції проти Росії, якщо вона "далі буде сунутися на нашу країну".

Данілов підкреслив, що у Чорному морі постійно знаходяться "представники кораблів, які мають безпосереднє відношення до країн-членів НАТО".

Він також додав, що Україна зараз відбудовує свій Військово-морський флот, у чому їй "велику допомогу надає Великобританія і США".

Данілов уточнив, що ми вже отримали частину кораблів і ще отримаємо у цьому році. Зокрема, за його словами, мова йде про "військові кораблі, які обладнані відповідними елементами захисту і нападу у разі необхідності". Водночас загальну кількість кораблів, які отримає Україна, секретар РНБО не уточнив.

Що було раніше: 11 лютого Адміністрація морських портів України повідомила, що прохід суден до українських портів у Чорному морі буде заблоковано на період військових "навчань" РФ.

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