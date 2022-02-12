МЗС просить зберігати спокій і не сіяти паніку

МЗС України наголошує, що зараз українцям критично важливо зберігати спокій та уникати дій, що розхитують стабільність та сіють паніку.

Джерело: заява МЗС України, передана "Українській правді" речником міністерства Олегом Ніколенком

Дослівно: "Нині критично важливо зберігати спокій, консолідуватися всередині країни, уникати дій, що розхитують стабільність та сіють паніку".

Деталі: У МЗС наголосили, що з самого початку ескалації з боку РФ керівництво країни, дипломатія та армія докладають максимум зусиль, аби Україна залишалась стійкою та готовою до різних сценаріїв розвитку подій, а будь-які агресивні наміри щодо нашої держави не втілилися в життя.

Там нагадали, що у п’ятницю на засіданні РНБО під головуванням президента відбувся "ретельний аналіз поточної безпекової ситуації та подальших дій України".

"Комплексний пакет стримування Росії, запропонований партнерам Україною в листопаді 2021 року, став ефективним інструментом протидії агресивній політиці Кремля і зараз наша держава має сильну позицію завдяки скоординованим дипломатичним контактам на всіх рівнях, завершенню підготовки в США та ЄС жорстких санкцій, постачанням зброї та наданій макрофінансовій допомозі", - запевнили в міністерстві.

Там також наголосили, що Збройні сили постійно відстежують розвиток подій і готові давати відсіч будь-яким посяганням на територіальну цілісність та суверенітет України.

Крім того, українська дипломатія цілодобово перебуває на зв’язку з усіма ключовими партнерами, оперативно отримує необхідну безпекову інформацію, "що дозволяє вживати нам своєчасні дії".

Що передувало: 11 лютого видання The Guardian повідомило, що президент США Джо Байден нібито повідомив лідерам НАТО та ЄС у телефонній розмові, що президент Росії Володимир Путін прийняв рішення розпочати вторгнення в Україну протягом найближчих кількох днів. Атака може початися з повітряних ударів.

За даними Spiegel, спецслужби США оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО про напад Росії на Україну, який, імовірно, може статися у найближчу середу.

11 і 12 лютого низка країн закликали своїх громадян негайно залишити Україну.