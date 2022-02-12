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МИД просит сохранять спокойствие и не сеять панику

Катерина ТищенкоСуббота, 12 февраля 2022, 10:42
МИД просит сохранять спокойствие и не сеять панику
МИД Украины, фото с Facebook министерства

МИД Украины отмечает, что сейчас украинцам критически важно сохранять спокойствие и избегать действий, расшатывающих стабильность и сеющих панику.

Источник: заявление МИД Украины, переданное "Украинской правде" спикером министерства Олегом Николенко

Дословно: "Сейчас критически важно сохранять спокойствие, консолидироваться внутри страны, избегать действий, расшатывающих стабильность и сеющих панику".

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Детали: В МИД подчеркнули, что с самого начала эскалации со стороны РФ руководство страны, дипломатия и армия прилагают максимум усилий, чтобы Украина оставалась устойчивой и готовой к разным сценариям развития событий, а какие-либо агрессивные намерения в отношении нашего государства не воплотились в жизнь.

Там напомнили, что в пятницу на заседании СНБО под председательством президента состоялся "тщательный анализ текущей ситуации безопасности и дальнейших действий Украины".

"Комплексный пакет сдерживания России, предложенный партнерам Украиной в ноябре 2021 года, стал эффективным инструментом противодействия агрессивной политике Кремля, и сейчас наше государство имеет сильную позицию благодаря скоординированным дипломатическим контактам на всех уровнях, завершению подготовки в США и ЕС жестких санкций, поставке оружия и предоставленной макрофинансовой помощи", - заверили в министерстве.

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Там также подчеркнули, что Вооруженные силы постоянно отслеживают развитие событий и готовы давать отпор любым посягательствам на территориальную целостность и суверенитет Украины.

Кроме того, украинская дипломатия круглосуточно находится на связи со всеми ключевыми партнерами, оперативно получает необходимую информацию о безопасности, "что позволяет предпринимать нам своевременные действия".

Что предшествовало: 11 февраля издание The Guardian сообщило, что президент США Джо Байден якобы сообщил лидерам НАТО и ЕС в телефонном разговоре, что президент России Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в ближайшие несколько дней. Атака может начаться с воздушных ударов.

По данным Spiegel, спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду.

11 и 12 февраля ряд стран призвали своих граждан немедленно покинуть Украину.

Темы: МИДвойна
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