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Байден во время переговоров снова пригрозил Путину последствиями

Светлана КизиловаСуббота, 12 февраля 2022, 19:16
Байден во время переговоров снова пригрозил Путину последствиями
Байден, фото AFP/Getty Images

Президент США Джо Байден во время субботнего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным предостерег его от вторжения в Украину и рассказал, что будет ждать Россию в случае развязывания войны.

Источник: сообщение Белого дома в Twitter

Детали: Байден и Путин в субботу на фоне возможного вторжения России в Украину обсудили ситуацию с безопасностью. Их переговоры длились около часа.

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Отмечается, что Президент Байден во время разговора с Путиным дал четко понять российскому лидеру, что если РФ вторгнется в Украину, то потерпит "быстрые и серьезные потери" благодаря действиям США и союзников.

Дословно: "Президент Байден призвал президента Путина к деэскалации и дипломатии".

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду.
  • Министр обороны Украины Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на фоне российской угрозы заверили украинцев, что Вооруженные силы дадут достойный отпор оккупантам, если те отважатся на наступление.

Знать больше: Возможно ли вторжение в Украину? Какие перспективы наступления России

Темы: БайденПутинУкраинавойна
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