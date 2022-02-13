Ізраїльські авіакомпанії збільшують кількість рейсів з України
Ізраїль через загрозу нового вторгнення російських військ до України активізував зусилля з повернення своїх громадян додому.
Джерело: Укрінформ з посиланням на The Times of Israel
Деталі: У суботу, 12 лютого, голова уряду Ізраїлю Нафталі Беннет провів засідання уряду з приводу ситуації довкола кордонів України.
Ізраїльська влада прагне евакуювати якомога більше ізраїльтян з України до вівторка на тлі зростання побоювань щодо російського вторгнення.
За оцінками МЗС Ізраїлю, в Україні наразі перебувають від 10 до 15 тисяч громадян країни, авіакомпанії екстрено пропонують для них додаткові рейси.
Ізраїльські чиновники вважають, що вікно для евакуації громадян з України швидко закривається й може зачинитися до ранку середи 16 лютого.
Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц доручив військовим готуватися до сценарію, за якого знадобиться їх допомога для евакуації ізраїльтян з України. Втім, джерела безпеки повідомили, що цей сценарій вважається останнім варіантом, а цивільні авіалінії будуть кращим видом транспорту протягом запланованої евакуації з України.
Авіакомпанії Arkia, El Al та Israir заявили про збільшення кількості рейсів з Києва, щоб ізраїльтяни могли повернутися додому. Arkia призначила два додаткові рейси з Києва на понеділок та один додатковий рейс з Одеси на вівторок. Квитки коштують від 200 до 350 доларів.
Нагадаємо:
- На тлі інформації про можливу зупинку польотів над Україною Міністерство інфраструктури заявило, що зараз держава працює над попередженням ризиків для авіаперевізників.
- Спецслужби США оприлюднили термінове попередження союзникам НАТО про напад Росії на Україну, який, ймовірно, може статися найближчого середи, 16 лютого.
- Міністерство закордонних справ Ізраїлю оголосило про надзвичайну ситуацію в суботу, 12 лютого, оскільки США попередили ізраїльських офіційних осіб, що війська РФ можуть спробувати вторгнутися до України вже у вівторок.