Израильские авиакомпании увеличивают количество рейсов из Украины

Израиль из-за угрозы масштабного вторжения российских войск в Украину активизировал усилия по возвращению своих граждан домой.

Источник: Укринформ со ссылкой на The Times of Israel

Детали: В субботу, 12 февраля, глава премьер Израиля Нафтали Беннет провел заседание правительства по поводу ситуации вокруг границ Украины.

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Израильские власти стараются эвакуировать как можно больше израильтян из Украины до вторника на фоне роста опасений по поводу российского вторжения.

По оценкам МИД Израиля, в Украине пока находятся от 10 до 15 тысяч граждан страны, авиакомпании экстренно предлагают для них дополнительные рейсы.

Израильские чиновники считают, что окно для эвакуации граждан из Украины быстро закрывается и может закрыться до утра 16 февраля.

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Министр обороны Израиля Бени Ганц поручил военным готовиться к сценарию, при котором понадобится их помощь для эвакуации израильтян из Украины. Впрочем, источники безопасности сообщили, что этот сценарий считается последним вариантом, а гражданские авиалинии будут лучшим видом транспорта в течение запланированной эвакуации из Украины.

Авиакомпании Arkia, El Al и Israir заявили об увеличении количества рейсов из Киева, чтобы израильтяне могли вернуться домой. Arkia назначила два дополнительных рейса из Киева на понедельник и один дополнительный рейс из Одессы на вторник. Билеты стоят от 200 до 350 долларов.

Напомним: