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Израильские авиакомпании увеличивают количество рейсов из Украины

Светлана КизиловаВоскресенье, 13 февраля 2022, 13:39
Израильские авиакомпании увеличивают количество рейсов из Украины
Фото picture alliance via Getty Images

Израиль из-за угрозы масштабного вторжения российских войск в Украину активизировал усилия по возвращению своих граждан домой.

Источник: Укринформ со ссылкой на The Times of Israel

Детали: В субботу, 12 февраля, глава премьер Израиля Нафтали Беннет провел заседание правительства по поводу ситуации вокруг границ Украины.

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Израильские власти стараются эвакуировать как можно больше израильтян из Украины до вторника на фоне роста опасений по поводу российского вторжения.

По оценкам МИД Израиля, в Украине пока находятся от 10 до 15 тысяч граждан страны, авиакомпании экстренно предлагают для них дополнительные рейсы.

Израильские чиновники считают, что окно для эвакуации граждан из Украины быстро закрывается и может закрыться до утра 16 февраля.

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Министр обороны Израиля Бени Ганц поручил военным готовиться к сценарию, при котором понадобится их помощь для эвакуации израильтян из Украины. Впрочем, источники безопасности сообщили, что этот сценарий считается последним вариантом, а гражданские авиалинии будут лучшим видом транспорта в течение запланированной эвакуации из Украины.

Авиакомпании Arkia, El Al и Israir заявили об увеличении количества рейсов из Киева, чтобы израильтяне могли вернуться домой. Arkia назначила два дополнительных рейса из Киева на понедельник и один дополнительный рейс из Одессы на вторник. Билеты стоят от 200 до 350 долларов.

Напомним:

  • На фоне информации о возможной остановке полетов над Украиной Министерство инфраструктуры заявило, что сейчас власти работают над упреждением рисков для авиаперевозчиков.
  • Ранее спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду, 16 февраля.
  • Министерство иностранных дел Израиля объявило о чрезвычайной ситуации в субботу, 12 февраля, поскольку США предупредили израильских официальных лиц, что войска РФ могут попытаться вторгнуться в Украину уже во вторник.

Темы: авиаИзраильУкраина
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