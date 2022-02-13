Израильские авиакомпании увеличивают количество рейсов из Украины

Израиль из-за угрозы масштабного вторжения российских войск в Украину активизировал усилия по возвращению своих граждан домой.

Источник: Укринформ со ссылкой на The Times of Israel

Детали: В субботу, 12 февраля, глава премьер Израиля Нафтали Беннет провел заседание правительства по поводу ситуации вокруг границ Украины.

Израильские власти стараются эвакуировать как можно больше израильтян из Украины до вторника на фоне роста опасений по поводу российского вторжения.

По оценкам МИД Израиля, в Украине пока находятся от 10 до 15 тысяч граждан страны, авиакомпании экстренно предлагают для них дополнительные рейсы.

Израильские чиновники считают, что окно для эвакуации граждан из Украины быстро закрывается и может закрыться до утра 16 февраля.

Министр обороны Израиля Бени Ганц поручил военным готовиться к сценарию, при котором понадобится их помощь для эвакуации израильтян из Украины. Впрочем, источники безопасности сообщили, что этот сценарий считается последним вариантом, а гражданские авиалинии будут лучшим видом транспорта в течение запланированной эвакуации из Украины.

Авиакомпании Arkia, El Al и Israir заявили об увеличении количества рейсов из Киева, чтобы израильтяне могли вернуться домой. Arkia назначила два дополнительных рейса из Киева на понедельник и один дополнительный рейс из Одессы на вторник. Билеты стоят от 200 до 350 долларов.

Напомним: