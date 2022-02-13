Канада теж забирає з України своїх військових інструкторів

Канадській військові в Україні. Фото: Збройні сили Канади в Україні/Facebook

Канада переміщує з України своїх військових інструкторів до інших країн Європи.

Джерело: МЗС Канади, CBC News

Дослівно: "Через складну оперативну обстановку, пов'язану з необґрунтованою агресією Росії проти України, Збройні сили Канади перебувають у процесі тимчасової передислокації компонентів Об'єднаної тактичної групи — Україна (JTF-U) до інших країн Європи".

Реклама:

Деталі: У Канаді підкреслили, що тимчасове переміщення персоналу JTF-U не означає закінчення місії, "а швидше дозволяє нам переорієнтувати наші зусилля, забезпечуючи безпеку службовців Збройних сил Канади".

Канада заявила, що передислокувала частину своїх сил за межі України, однак відмовилася повідомити їхню кількість, місцезнаходження чи майбутні наміри.

CBC News повідомляє, що контингент із приблизно 260 канадських військових прибув до Польщі, але незрозуміло, чи це їхній кінцевий пункт призначення.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Канада відправляє групу з близько 200 військових в Україну кожні пів року. Їхній мандат розрахований до кінця березня 2022 року.

У грудні 2021 року начальник Штабу оборони Канади Вейн Ейрі заявляв, що Канада не планує спрямовувати додаткові війська в Україну на тлі інформації про можливе вторгнення Росії.

Що передувало: У суботу міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі повідомила, що посольство Канади в Україні тимчасово працюватиме у Львові, амбасада у Києві призупиняє діяльність через російську загрозу.

США та Великобританія також вивозять з України своїх військових інструкторів.