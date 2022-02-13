Канада тоже забирает из Украины своих военных инструкторов

Канадские военные в Украине. Фото: Вооруженные силы Канады в Украине/Facebook

Канада перемещает из Украины своих военных инструкторов в другие страны Европы.

Источник: МИД Канады, CBC News

Дословно: "Из-за сложной оперативной обстановки, связанной с необоснованной агрессией России против Украины, Вооруженные силы Канады находятся в процессе временной передислокации компонентов Объединенной тактической группы — Украина (JTF-U) в другие страны Европы".

Детали: В Канаде подчеркнули, что временное перемещение персонала JTF-U не означает окончание миссии, "а скорее позволяет нам переориентировать наши усилия, обеспечивая при этом безопасность служащих Вооруженных сил Канады".

Канада заявила, что передислоцировала часть своих сил за пределы Украины, однако отказалась сообщить их количество, местонахождение или будущие намерения.

CBC News сообщает, что контингент из примерно 260 канадских военных прибыл в Польшу, но неясно, будет ли это их конечный пункт назначения.

Напомним: Канада отправляет группу из около 200 военных в Украину каждые полгода. Их мандат рассчитан до конца марта 2022 года.

В декабре 2021 года начальник Штаба обороны Канады Уэйн Эйри заявлял, что Канада не планирует направлять дополнительные войска в Украину на фоне информации о возможном вторжении России.

Что предшествовало: В субботу министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сообщила, что посольство Канады в Украине будет временно работать во Львове, посольство в Киеве приостанавливает деятельность из-за российской угрозы.

США и Великобритания также вывозят из Украины своих военных инструкторов.