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Лукашенко хоче після навчань із Росією залишити "якісь збройні сили"

Ірина БалачукПонеділок, 14 лютого 2022, 11:22
Лукашенко хоче після навчань із Росією залишити якісь збройні сили
Фото mil.by

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що затіяв спільні з Росією військові навчання для того, щоб подивитися, на яких територіях Білорусі тримати "невелику кількість військ".

Джерело: держінформагенство Білорусі Белта з посиланням на заяву Лукашенка на зустрічі з українським політиком Олександром Морозом 14 лютого

Пряма мова Лукашенка: "До цієї істерики (навколо білорусько-російських військових навчань – ред.) ми ухвалили рішення про навчання на півдні нашої республіки. Ми їх мали проводити самі для того, щоб визначитися, де нам тримати невелику кількість військ у зв'язку з тим, що відбувається в Україні: цей потік зброї, наші втікачі, формування таборів, навчання, звідти йде приплив цих диверсантів, відверто кажучи".

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Деталі: Лукашенко зазначив, що тому він ухвалив рішення провести навчання і в результаті визначитися, на яких напрямках їм "треба тримати якісь збройні сили".

Згодом, за його словами, він зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним і запропонував йому провести спільні навчання, оскільки "ППО спільна, багато спільного, навчальні центри ми створили: Росія дала нам зброю, C-400, "Іскандери" та іншу сучасну техніку, щоб ми могли її вивчати", на що Путін погодився.

Тому, додав Лукашенко, йому незрозуміло, чому "кричать, що ми тут проти України щось створюємо", оскільки російсько-білоруські навчання нібито мають "цілком інший фон".

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Чому це важливо: Росія зосередила велику кількість військ біля кордонів під приводом різних навчань. Раніше спецслужби США оприлюднили термінове попередження союзникам НАТО про те, що Росія може напасти на Україну вже 16 лютого.

Американська розвідка повідомляла, що в Росії розглядають 9 можливих варіантів військового вторгнення, зокрема, захоплення Києва упродовж двох діб, і що РФ повністю приготувала до бойової готовності 100 батальйонно-тактичних груп, кожна з яких складається з 800-900 військових.

Президент Росії Володимир Путін запевняв, що поверне свої війська до місця постійної дислокації після навчань у Білорусі.

Знати більше: Чи можливе вторгнення в Україну? Які перспективи наступу Росії

Передісторія: 

Теми: БілорусьРосіяармія
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