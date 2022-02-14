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Лукашенко хочет после учений с Россией оставить "какие-то вооруженные силы"

Ирина БалачукПонедельник, 14 февраля 2022, 11:22
Лукашенко хочет после учений с Россией оставить какие-то вооруженные силы
Фото mil.by

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что затеял совместные с Россией военные учения для того, чтобы посмотреть, на каких территориях Беларуси держать "небольшое количество войск".

Источник: госинформагенство Беларуси Белта со ссылкой на заявление Лукашенко на встрече с украинским политиком Александром Морозом 14 февраля

Прямая речь Лукашенко: "До этой истерики (вокруг белорусско-российских военных учений – ред.) мы приняли решение об учениях на юге нашей республики. Мы их должны были проводить сами для того, чтобы определиться, где нам держать небольшое количество войск в связи с тем, что происходит в Украине: этот поток оружия, наши беглые, формирование лагерей, обучение. Оттуда идет приток этих диверсантов, откровенно говоря".

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Детали: Лукашенко отметил, что поэтому он принял решение провести учения и в результате определиться, на каких направлениях им "надо держать какие-то вооруженные силы".

Потом, по его словам, он встретился с президентом России Владимиром Путиным и предложил ему провести совместные учения, поскольку "ПВО общая, много общего, учебные центры мы создали: Россия дала нам оружие, C-400, "Искандеры" и прочую современную технику, чтобы мы могли ее изучать", на что Путин согласился.

Поэтому, добавил Лукашенко, ему непонятно, почему "кричат, что мы тут против Украины что-то создаем", поскольку российско-белорусские учения якобы имеют "совершенно иной фон".

ВИДЕО ДНЯ

Почему это важно: Россия сосредоточила большое количество войск у границ Украины под предлогом разных учений. Ранее спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о том, что Россия может напасть на Украину уже 16 февраля.

Американская разведка сообщала, что в России рассматривают 9 возможных вариантов военного вторжения, в том числе захват Киева в течение двух суток, и что РФ полностью приготовила к боевой готовности 100 батальонно-тактических групп, каждая из которых состоит с 800-900 военных.

Президент России Владимир Путин уверял, что вернет свои войска в месте постоянной дислокации после учений в Беларуси.

Знать больше: Возможно ли вторжение в Украину? Какие перспективы наступления России

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Темы: БеларусьРосcияармия
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