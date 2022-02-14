У Кремлі й в ОРДЛО звинувачують Київ у нарощуванні сил і намірі атакувати

Напередодні ймовірного визнання Росією "незалежності" окупованих територій сходу України Москва заявляє про нарощування Києвом сил біля лінії розмежування з непідконтрольною частиною Донбасу, а спільники Кремля в ОРДЛО – про нібито план вторгнення ЗСУ.

Джерело: ТАСС і РИА Новости

Деталі: Російська пропаганда вже просувала раніше фейк щодо підготовки атаки на окуповані території Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) з боку Києва, паралельно стягуючи війська до кордонів України.

Тепер ці заяви лунають із різних боків: з РФ – від прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова, з ОРДЛО – від представника так званої "народної міліції ДНР" Едуарда Басуріна, з окупованого Росією Криму – від "голови парламенту" Володимира Константинова.

Пєсков 14 лютого звинуватив Київ, коментуючи запит України на зустріч із РФ та країнами-учасницями Віденського документа для пояснення ситуації з переміщенням військ РФ уздовж українського кордону.

Пряма мова Пєскова: "Йдеться про переміщення російських військ на території Російської Федерації. Не менш масштабні переміщення Збройних сил України, різних підрозділів різного характеру здійснюються і в прикордонній зоні на українській території, причому в зоні, що межує з територією самопроголошених республік, що, звісно ж, призводить до суттєвого нагнітання обстановки".

Деталі: У свою чергу, Басурін в ефірі телеканалу "Россия-1" заявив: "Генеральний штаб збройних сил України вже приготував план, він незабаром буде затверджений на Раді безпеки України, щодо вторгнення на територію республік".

А Володимир Константинов раніше заявив, що київська влада може атакувати ОРДЛО: "Такого вторгнення виключати не можна, навіть незважаючи на те, що воно підірве не лише ситуацію навколо України. Воно призведе до загострення відносин у всьому світі, поставивши його на межу глобального збройного зіткнення" .

Чому це важливо: Подібними заявами Росія може готувати виправдання для вторгнення на територію України, про яке заявляють західні країни.

15 лютого Держдума РФ розгляне два проєкти постанови про визнання незалежності від України окупованих районів ОРДЛО. Якщо хоч один із них ухвалять, рішення прийматиме російський президент Володимир Путін.

Росія у 2014 році провела у Криму незаконний "референдум" про незалежність АРК – і окупувала півострів. Відразу після цього російські військові та їхні поплічники в Донецьку й Луганську розв'язали війну на сході України, не давши Києву отямитися.